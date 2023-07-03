Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 3 июля: 88,3844 руб/доллар США и 96,0195 руб/евро

ЦБ РФ с 1 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 88,3844 руб.
  • 1 евро - 96,0195 руб.
  • 10 китайских юаней - 121,5880 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3503 р. (1,55%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9143 р. (0,96%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,6940 р. (1,41%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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