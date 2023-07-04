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ПСБ: Перед недельными аукционами Минфина РФ доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник торги ОФЗ завершились без существенных изменений. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,89% (+1 б.п.) при низких оборотах. Цены ОФЗ консолидировались около достигнутых уровней на фоне стабилизации курса рубля.

Минфин РФ планирует в III квартале разместить ОФЗ на 1 трлн руб., что превышает фактические заимствования во II квартале (836 млрд руб.) и в I квартале (738 млрд руб.). Полагаем, что большой объем заимствований вместе с ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБР продолжит оказывать давление на цены ОФЗ.

В этом квартале предстоит погашение классического выпуска ОФЗ-ПД 26215 на 250 млрд руб. и инфляционного ОФЗ-ИН 52001 на 150 млрд руб. Часть средств от погашения ОФЗ может быть реинвестирована в новые бумаги. При этом спрос, скорее всего, будет сконцентрирован во флоатерах и инфляционных инструментах. Реинвестирование в сегмент ОФЗ с фиксированной ставкой купона  может оказаться меньше планового объема погашения ОФЗ-ПД 26215.

Сегодня, перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на несколько базисных пунктов. Для 10-летних ОФЗ-ПД 26221 на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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