ПСБ: Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи вновь протестирует отметку 2800 пунктов

Облигации

Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.

В фокусе

Какие перспективы у АЛРОСА?

За последние 2 недели акции АЛРОСА прибавили чуть больше 3%. Сейчас бумаги смотрятся неплохо. Если дивиденды за первое полугодие будут, то они могут составить порядка 3-3,5 рублей на акцию, что в целом довольно хорошо. Текущий рост акций во многом связан с ослаблением рубля, так как продажи компании направлены на экспорт, а база по выплатам дивидендов формируется в рублях.

При позитивном развитии ситуации акции АЛРОСА могут подскочить до 80 рублей (сейчас 71 руб., +13%), но это оптимистичный сценарий. Не стоит забывать, что компания не публикует полную финансовую отчётность и результаты продаж, а цены на алмазы продолжают снижаться. Так что риски отказа от дивидендов пока есть.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи протестировал вчера отметку 2800 пунктов, показав по итогам дня, с учётом вечерней сессии, небольшой рост. Довольно сильно просели акции Башнефти, причём каких-либо значимых новостей не было. Вероятно, инвесторы начали выходить из бумаг по мере приближения дивидендной отсечки. Реестр акционеров будет составлен по итогам среды, а в четверг бумаги начнут торги в сильном минусе. После пяти торговых сессий роста немного скорректировались «префы» Сургутнефтегаза. Единственными из нефтегазового сектора кто смог подрасти, стали акции ЛУКОЙЛа. Гораздо позитивнее сложилась ситуация в финансовом секторе. Здесь порадовали бумаги Сбербанка, которые поднялись выше 243 руб. впервые с 19 июня. Техническая картина настраивает на дальнейший рост бумаг банка. Неплохо прибавили также акции ВТБ и АФК Система. Лидерами торгов в металлургическом секторе стали бумаги сталелитейщиков. Причём, если в начале торгов сильнее росли акции ММК, то к концу дня они растеряли почти все приобретения, но всё же обновили локальные пики. К завершению вечерней сессии сильно выросли акции Полиметалла без корпоративных новостей. Вероятно, в скором времени стоит ожидать информации по редомициляции компании в Казахстан. Среди аутсайдеров вновь отметим акции МТС, которые продолжают активно терять в цене после дивидендной отсечки.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи вновь протестирует отметку 2800 пунктов. Поддержку рынку могут оказать акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Однако отметим, что индекс не может удержать отметку 2800 пунктов последние три торговые сессии. Вполне вероятно, если уровень не будет преодолён в ближайшие дни, российский рынок может начать снижаться из-за отсутствия триггеров, которые бы поддерживали дальний рост рынка.

Россиискии рынок облигации

В понедельник торги ОФЗ завершились без существенных изменений. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,89% (+1 б.п.) при низких оборотах. Цены ОФЗ консолидировались около достигнутых уровней на фоне стабилизации курса рубля.

Минфин РФ планирует в III квартале разместить ОФЗ на 1 трлн руб., что превышает фактические заимствования во II квартале (836 млрд руб.) и в I квартале (738 млрд руб.). Полагаем, что большой объем размещения нового госдолга вместе с ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБР продолжит оказывать давление на цены ОФЗ.

В этом квартале предстоит погашение классического выпуска ОФЗ-ПД 26215 на 250 млрд руб. и инфляционного ОФЗ-ИН 52001 на 150 млрд руб. Часть средств от погашения ОФЗ может быть реинвестирована в новые бумаги. При этом спрос скорее всего будет сконцентрирован во флоатерах и инфляционных инструментах. Реинвестирование в сегмент ОФЗ с фиксированной ставкой купона скорее всего будет меньше планового объема погашения ОФЗ-ПД 26215.

Сегодня, перед недельными аукционами Минфина по размещению нового госдолга кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на несколько базисных пунктов. Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8- – 11,0% годовых.

Корпоративные и экономические события



Погрузка на сети РЖД в июне выросла на 1,4%

Согласно данным РЖД, в июне 2023 года погрузка составила 101,4 млн т., что на 1,4% больше чем в июне 2022 г. При этом, за полгода погрузка увеличилась на 0,7% г/г, до 619,1 млн тонн. Грузооборот с начала 2023 года вырос на 1,4% г/г и составил 1337,6 млрд тарифных т-км.

Наше мнение: по нашим оценкам, погрузка на сети РЖД идет по нашему консервативному сценарию (к концу года мы ожидаем увеличения погрузок на 2% г/г), на фоне, как мы считаем, эффекта низкой базы прошлого года, а также ощутимой перегрузки мощностей и скромных темпов расширения парка подвижного состава. Ключевые позиции по погрузкам сохраняют товары с низкой добавленной стоимостью, а именно уголь (179,1 млн т, +1,6% г/г), строительные грузы (66,3 млн т, +6,1% г/г), а также руды (57,6, -1,1% г/г). Рост первых двух обусловлен тарификацией товаров, а также растущим спросом на них внутри страны. Сохраняется ощутимый рост погрузок и зерна (15,1 млн т, +43,3% г/г). Аутсайдер по погрузкам – продукция из леса (13,9 млн т, -21,6% г/г) на фоне сужения экспорта товаров на высокодоходные рынки стран Запада.

Whoosh: облигации с доходностью 12,44 – 12,77%

ООО «ВУШ» (Whoosh) планирует 4 июля провести сбор заявок инвесторов на новый выпуск 3-летних облигаций. Объявленный ориентир доходности находится в диапазоне 12,44 – 12,77% годовых. Объем займа – от 3 млрд руб.

Наше мнение: находящиеся в обращении облигации компании серии iВУШ 1P1 торгуются с доходностью 11,8% к погашению через 2 года, что содержит премию к G-curve 324 б.п. С учетом этого, считаем покупку новой бумаги интересной при доходности от 12,56% годовых (премия к G-curve 350 б.п.).

ООО «ВУШ» (Whoosh) управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. В 2022 году количество уникальных пользователей компании составило 11,9 млн человек, которые совершили порядка 55 млн поездок (26 млн в 2021 г.), а собственный парк превысил 81,8 тыс. единиц (41 тыс. в 2021 г.). Компания присутствует в 47 городах России. По данным МСФО за 2022 г., выручка выросла до 6,9 млрд руб. (+67% г/г), рентабельность по EBITDA находится на высоком уровне - 51%. Долговая нагрузка низкая. Показатель чистый долг/EBITDA - 1,6х. Компания планирует дальнейший рост бизнеса за счет экспансии в новые регионы и увеличения проникновения в текущих городах присутствия.