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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 5 491,7500 руб/1 г золота и 64,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 491,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 576,0801 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 601,3401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 93,7998 р. (1,74%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,52%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6200 р. (0,73%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 126,0400 р. (3,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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