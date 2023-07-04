Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 5 491,7500 руб/1 г золота и 64,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 491,7500 руб.

1 грамм серебра - 64,5300 руб.

1 грамм платины - 2 576,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 601,3401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 93,7998 р. (1,74%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,52%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6200 р. (0,73%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 126,0400 р. (3,63%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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