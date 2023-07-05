ПСБ: Цены ОФЗ продолжают снижаться из-за ожиданий повышения ставки ЦБР и навеса предложения нового госдолга

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник на рынке ОФЗ продолжилась отрицательная переоценка. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,91% (+2 б.п.). Преобладание продавцов на рынке сохраняется из-за пересмотра вверх ожиданий по ключевой ставке ЦБР на фоне ослабления рубля и сильных статданных по экономике. Так же сказывается большой объем предложения нового госдолга.

Минфин РФ сегодня предложит на аукционах комбинацию классических ОФЗ 26238, ОФЗ 26241 и инфляционных ОФЗ 52005. Полагаем, что ведомство сохранит консервативный подход к размещению госдолга. Предоставление премии по доходности к вторичному рынку более 5 б.п. ради увеличения объема привлекаемых средств может спровоцировать рост доходности ОФЗ на сопоставимую величину.

Результаты торгов ОФЗ сегодня будут зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах. На фоне слабого рубля и планов Минфина РФ разместить в этом квартале ОФЗ на 1 трлн руб. ожидаем, что плавный рост доходности ОФЗ в ближайшее время продолжится. Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8- – 11,0% годовых.