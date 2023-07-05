ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов во вторник продемонстрировала легкий рост к отметке 89,2 руб.

Доллар в первой половине дня уверенно дорожал, в моменте тестируя отметку 90 руб. – максимум с марта 2022г, который является важным уровнем сопротивления. Мы полагаем, что давление на позиции национальной валюты продолжали оказывать крупные игроки, что косвенно подтверждается ростом средней сделки на рынке. В период ощутимо низкого предложения долларов эффект на котировки более заметен. Впрочем, во второй половине дня давление начало сходить на нет, ввиду того, что первый зампред ЦБ Юдаева отметила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения рубля.

На утро среды доллар вновь демонстрирует рост, пытаясь вернуться к 90 руб. Мы считаем, что удорожание вызвано ростом геополитических рисков. Опасаемся, что технически доллар вполне может подорожать до 92 руб. в рамках ближайших торгов. Однако рост будет носить локальный характер на фоне заметной перепроданности рубля. По нашим оценкам, справедливая стоимость американской валюты на МосБирже 86-88 руб., куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке, в рамках двух недель.