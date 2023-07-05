ПСБ: Нефть Brent без особого импульса к росту

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть с 28 июня выросли более, чем на 4%, но импульса к обновлению уровней начала июня (выше 78 долл./барр.) пока не наблюдается. С одной стороны, есть поддержка со стороны ОПЕК+, выраженная, правда, в добровольном сокращении добычи, но и рынок сейчас профицитен по спросу; с другой стороны, этого явно недостаточно, тот же Китай не оправдывает надежды как активный потребитель сырья: оздоровление экономики после снятия коронавирусных ограничений было заметно более вялым, чем ожидалось. Наблюдаемый в начале года скачок спроса на нефть в Китае был в значительной степени догоняющим эффектом после падения в прошлом году. Также важным фактором давления на рынке нефти остаются опасения по росту ключевых ставок в странах Запада. В этой связи мы пока продолжаем оценивать состояние рынка нефти как непростое и не имеющее сильных конъюнктурных факторов поддержки, необходимых для уверенного закрепления выше 75 долл./барр.