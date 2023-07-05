ПСБ: Индекс МосБиржи вчера вновь предпринял попытки закрепиться выше отметки 2800 пунктов, но к окончанию вечерней сессии вернулся к значениям конца прошлой недели

Большинство бумаг снизились по итогам дня. В лидерах снижения снова оказались акции Башнефти, вероятно, инвесторы продолжают закрывать свои позиции не желая дожидаться дивидендной отсечки. Под давление были также акции Транснефти. Однако ввиду неплохой доходности, как мы считаем, потенциал их дальнейшего падения небольшой. В то же время против рынка двигались бумаги ЛУКОЙЛа, оказав наибольшую поддержку индексу. Акции компании по итогам дня прибавили более 2%, вернувшись к значениям 19 июня.

В символическом плюсе завершили торги «префы» Сургутнефтегаза. В финансовом секторе хуже остальных выглядели акции АФК Система. В целом, мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, однако допускаем, что снижение может продолжиться в случае ухудшения настроений на рынке. Наиболее вероятным уровнем выступает отметка 16,8 руб. Бумаги Сбербанка также оказались в минусе, протестировав сверху линию нисходящего тренда. А вот акции ВТБ вновь порадовали инвесторов, показав заметный рост. В случае, если бумаги компании продолжат дорожать, открывается возможность увидеть обновление годовых максимумов в обозримом будущем.

Среди акций металлургического сектора отметим бумаги РУСАЛа. Компания является бенефициаром ослабления рубля, так как основные поставки направлены на экспорт. Ввиду сильного отставания от рынка, возможно продолжение роста бумаг. Но несмотря на это, мы продолжаем с осторожностью смотреть на фундаментальные оценки РУСАЛа. Акции МТС наконец-то прервали своё стремительное снижение, подорожав на 1,6% за день. На наш взгляд, бумаги компании выглядят привлекательно для покупок. Дивиденды в 2024 г. году могут оказаться аналогичным тем, что были в текущем году, - порядка 34 руб.

Сегодня снова ожидаем, что российский рынок попытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов. Поддержкой выступает дорожающая нефть и ослабление рубля. На этом фоне вновь лучше остальных могут оказаться бумаги ЛУКОЙЛа. Но мы вновь отметим, что риски коррекции сохраняются из-за слабости большинства ключевых бумаг.