ПСБ: Сегодня снова ожидаем, что российский рынок попытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов

Цены ОФЗ остаются под давлением из-за ожиданий повышения ставки ЦБР и навеса предложения нового госдолга.

В фокусе

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза интересны не менее привилегированных

Как мы писали ранее, девальвация рубля на руку «префам» Сургута, так как «кубышка», судя по отчету за 22 г. на месте и осталась в долларах, а значит ожидается валютная переоценка, что трансформируется в приятные дивиденды (при рубле на конец года 87-90 руб./долл., ждем >10 руб./акцию).

Но и обыкновенные акции Сургутнефтегаза сейчас интересны для инвестиций. Во-первых, они заметно отстают от «префов» по динамике, а значит будут реализовывать догоняющий рост; во-вторых, «кубышка» будет расти и заработок Сургута от основной деятельности- за счет девальвации; в-третьих, они дешевые по мультипликаторам.

Наш таргет по обыкновенным акциям - 34 руб., потенциал роста 22%.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера вновь предпринял попытки закрепиться выше отметки 2800 пунктов, но к окончанию вечерней сессии вернулся к значениям конца прошлой недели. Большинство бумаг снизились по итогам дня. В лидерах снижения снова оказались акции Башнефти, вероятно, инвесторы продолжают закрывать свои позиции не желая дожидаться дивидендной отсечки. Под давлением были также акции Транснефти. Однако ввиду неплохой доходности, как мы считаем, потенциал их дальнейшего падения небольшой. В то же время против рынка двигались бумаги ЛУКОЙЛа, оказав наибольшую поддержку индексу. Акции компании по итогам дня прибавили более 2%, вернувшись к значениям 19 июня. В символическом плюсе завершили торги «префы» Сургутнефтегаза. В финансовом секторе хуже остальных выглядели акции АФК Система. В целом, мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, однако допускаем, что снижение может продолжиться в случае ухудшения настроений на рынке. Наиболее вероятным уровнем выступает отметка 16,8 руб. Бумаги Сбербанка также оказались в минусе, протестировав сверху линию нисходящего тренда. А вот акции ВТБ вновь порадовали инвесторов, показав заметный рост. В случае, если бумаги компании продолжат дорожать, открывается возможность увидеть обновление годовых максимумов в обозримом будущем. Среди акций металлургического сектора отметим бумаги РУСАЛа. Компания является бенефициаром ослабления рубля, так как основные поставки направлены на экспорт. Ввиду сильного отставания от рынка, возможно продолжение роста бумаг. Но несмотря на это, мы продолжаем с осторожностью смотреть на фундаментальные оценки РУСАЛа. Акции МТС наконец-то прервали своё стремительное снижение, подорожав на 1,6% за день. На наш взгляд, бумаги компании выглядят привлекательно для покупок. Дивиденды в 2024 г. году могут оказаться аналогичным тем, что были в текущем году, - порядка 34 руб.

Сегодня снова ожидаем, что российский рынок попытается закрепиться выше уровня 2800 пунктов. Поддержкой выступает дорожающая нефть и ослабление рубля. На этом фоне вновь лучше остальных могут оказаться бумаги ЛУКОЙЛа. Но мы вновь отметим, что риски коррекции сохраняются из-за слабости большинства ключевых бумаг.

Россиискии рынок облигации

Во вторник на рынке ОФЗ продолжилась отрицательная переоценка. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,91% (+2 б.п.). Преобладание продавцов на рынке сохраняется из-за пересмотра вверх ожиданий по ключевой ставке ЦБР на фоне ослабления рубля и сильных статданных по экономике. Так же сказывается большой объем предложения нового госдолга.

Минфин РФ сегодня предложит на аукционах комбинацию классических ОФЗ 26238, ОФЗ 26241 и инфляционных ОФЗ 52005. Полагаем, что ведомство сохранит консервативный подход к размещению госдолга. Предоставление премии по доходности к вторичному рынку более 5 б.п. ради увеличения объема привлекаемых средств может спровоцировать рост доходности ОФЗ на сопоставимую величину.

Результаты торгов ОФЗ сегодня будут зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах. На фоне слабого рубля и планов Минфина РФ разместить в этом квартале ОФЗ на 1 трлн руб. ожидаем, что плавный рост доходности ОФЗ в ближайшее время продолжится. Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8- – 11,0% годовых.

Корпоративные и экономические события

Объем торгов МосБиржи в июне вырос на 32,4% г/г, до 97,3 трлн рублей

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года увеличился на 32,4%, до 97,3 трлн рублей с 73,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с маем 2023 года объем торгов вырос на 3,2%, с 94,2 трлн рублей. В январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 5,2%, до 553,2 трлн рублей с 583,5 трлн рублей.

Наше мнение: результаты год к году на фоне низкой базы показывают уверенный рост, но и по сравнению с маем 2023 г. отмечается положительная динамика на большинстве рынков, кроме денежного. Мы считаем, что операционные результаты создают хороший задел для увеличения комиссионных доходов биржи во 2 кв. Мы позитивно смотрим на МосБиржу и рекомендуем ее бумаги к покупке с таргетом 160 руб., потенциал роста 32%.