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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июля: 5 552,7500 руб/1 г золота и 65,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 552,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 622,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 549,7300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,0000 р. (1,11%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (1,61%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,6299 р. (1,81%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,6101 р. (1,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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