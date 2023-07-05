Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июля: 5 552,7500 руб/1 г золота и 65,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 552,7500 руб.

1 грамм серебра - 65,5700 руб.

1 грамм платины - 2 622,7100 руб.

1 грамм палладия - 3 549,7300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,0000 р. (1,11%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (1,61%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,6299 р. (1,81%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,6101 р. (1,43%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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