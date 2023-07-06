ПСБ: ОФЗ перешли к консолидации, доходности уже учитывают ожидаемое ужесточения политики ЦБ

Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В среду доходность индекса RGBI скорректировалась на 3 б.п. – до 9,89% годовых, объем торгов существенно возрос – с 2 до 10 млрд руб.

Напомним, что доходность ОФЗ находилась на максимумах с начала года из-за роста инфляционных рисков и ожидания начала цикла повышения ставки ЦБ (ближайшее заседание 21 июля).

На наш взгляд, текущие доходности ОФЗ уже закладывают повышение ставки ЦБ, однако пока говорить о развороте тренда преждевременно. В первую очередь, это связано с ситуацией с рублем, ослабление которого существенно повышает инфляционные риски. Размещения Минфина также продолжают оказывать давление на котировки госбумаг.

Напомним, план аукционов Минфина на 3 квартал – 850 млрд руб.; факт за 2 квартал – 836 млрд руб., в т.ч. 355 млрд руб. (43%) флоутеры и ОФЗ-ИН. Вчера Минфин привлек 44 млрд руб. при спросе 70 млрд руб. за счет длинных ОФЗ-ПД.

Недельный рост цен на 3 июля составил 0,13% vs 0,16% неделей ранее; годовая инфляция не изменилась (3,2%) из-за повышения тарифов ЖКХ в 2022 г. (в противном случае наблюдался бы ускоренный возврат инфляции к цели ЦБ – 4%)

На наш взгляд, в отсутствии новых импульсов ослабления рубля котировки госбумаг будут консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидании решения регулятора 21 июля.