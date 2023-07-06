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ПСБ: 91 руб. – доллар обновил максимум с марта 2022 года

Вчера доллар в течение дня продолжил свой уверенный рост без явных новостей. На рынке сохраняется спрос на иностранную валюту со стороны крупных игроков, что косвенно подтверждается увеличением средней сделки на рынке.

Мы связываем, что эффект вызван отчасти устойчивым спросом со стороны импортеров в РФ, отчасти –преодолением важных уровней сопротивления в районе 90 руб. в условиях сохраняющихся геополитических опасений. Также по-прежнему допускаем, что ослаблению рубля может способствовать разовые факторы, как реализация крупных сделок. Так, например, вчера Совфед одобрил допуск к торгам банков нерезидентов, что также скорее выступает фактором поддержки иностранной валюты.

На утро четверга доллар тяготеет к обновлению максимумов, протестировав 92 руб. Мы не исключаем, что пара доллар инерционно протестирует 93 руб., однако считаем дальнейший рост не вполне обоснованным: справедливая стоимость американской валюты, по нашим оценкам, находится в диапазоне 86-88 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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