Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи впервые с 21 июня завершил торги выше 2800 пунктов

Драйвером роста выступили бумаги ЛУКОЙЛа, которые достигли пиков середины июня прошлого года. Объёмы торгов в то же время резко сократились, составив по итогам дня 47,2 млрд руб., оказавшись на 24% ниже среднего результата понедельника и вторника. Наиболее сильную динамику показали акции, которые ранее выглядели довольно невнятно, но в то же время выигрывают в случае ослабления рубля. Прежде всего, это акции РУСАЛа, показавшие рост более 3%, поднявшиеся к максимальным значениям с середины мая.

В случае продолжения роста бумаги компании могут превысить 44 руб., - максимумы 2023 года. После небольшой коррекции вернулись к росту акции Сегежи, по итогам дня подорожав на 5,4%. Здесь также можно ожидать продолжения роста. Вчера также заметно выросли бумаги Мечела и НЛМК. Акции МТС приблизились к отметке 300 руб., тем самым прибавив за два последних дня почти 4%. Мы считаем, что на данный момент бумаги МТС достигли своей справедливой цены.

Ожидаем сегодня обновление индексом МосБиржи своих годовых пиков. На фоне ослабления рубля, вероятно, локомотивом роста рынка станут бумаги экспортёров, в частности акции ЛУКОЙЛа. Однако отметим, что текущий рост индекса МосБиржи выглядит неустойчивым, возврат к пикам во многом объясняется дорожающим акциями ЛУКОЙЛа, в то время как другие ключевые акции продолжают консолидироваться. Дополнительные опасения вызывают резко просевшие объёмы торгов. Поэтому считаем, что индекс вполне может обновить годовые максимумы, но перспективы дальнейшего роста российского рынка пока под вопросом до тех пор, пока не начнётся реинвестирование средств после приближающихся дивидендных отсечек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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