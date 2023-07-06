ПСБ: Ожидаем сегодня обновление индексом МосБиржи годовых пиков

Облигации ОФЗ перешли к консолидации, доходности уже учитывают начало ужесточения политики ЦБ

ЛУКОЙЛ - бенефициар ослабления рубля

Вчера ЛУКОЙЛ был номер 1 на Мосбирже по обороту торгов, в разы опережая традиционных лидеров - Сбер и Газпром. Повышенный интерес к бумаге обусловлен очевидно ослаблением курса рубля: ЛУКОЙЛ как экспортер выигрывает от этого. Плюс довольно высокая рублевая цена на нефть в 1 полугодии 2023 г. и продажа НПЗ в Италии настраивают на неплохие возможные дивиденды (>500 руб.).

Мы видим потенциал роста акций ЛУКОЙЛа до 5760 руб.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи впервые с 21 июня завершил торги выше 2800 пунктов. Драйвером роста выступили бумаги ЛУКОЙЛа, которые достигли пиков середины июня прошлого года. Объёмы торгов в то же время резко сократились, составив по итогам дня 47,2 млрд руб., оказавшись на 24% ниже среднего результата понедельника и вторника. Наиболее сильную динамику показали акции, которые ранее выглядели довольно невнятно, но в то же время выигрывают в случае ослабления рубля. Прежде всего, это акции РУСАЛа, показавшие рост более 3%, поднявшиеся к максимальным значениям с середины мая. В случае продолжения роста бумаги компании могут превысить 44 руб., - максимумы 2023 года. После небольшой коррекции вернулись к росту акции Сегежи, по итогам дня подорожав на 5,4%. Здесь также можно ожидать продолжения роста. Вчера также заметно выросли бумаги Мечела и НЛМК. Акции МТС приблизились к отметке 300 руб., тем самым прибавив за два последних дня почти 4%. Мы считаем, что на данный момент бумаги МТС достигли своей справедливой цены.

Ожидаем сегодня обновление индексом МосБиржи своих годовых пиков. На фоне ослабления рубля, вероятно, локомотивом роста рынка станут бумаги экспортёров, в частности акции ЛУКОЙЛа. Однако отметим, что текущий рост индекса МосБиржи выглядит неустойчивым, возврат к пикам во многом объясняется дорожающим акциями ЛУКОЙЛа, в то время как другие ключевые акции продолжают консолидироваться. Дополнительные опасения вызывают резко просевшие объёмы торгов. Поэтому считаем, что индекс вполне может обновить годовые максимумы, но перспективы дальнейшего роста российского рынка пока под вопросом до тех пор, пока не начнётся реинвестирование средств после приближающихся дивидендных отсечек.

Россиискии рынок облигации

В среду доходность индекса RGBI скорректировалась на 3 б.п. – до 9,89% годовых, объем торгов существенно возрос – с 2 до 10 млрд руб.

Напомним, что доходность ОФЗ находилась на максимумах с начала года из-за роста инфляционных рисков и ожидания начала цикла повышения ставки ЦБ (ближайшее заседание 21 июля).

На наш взгляд, текущие доходности ОФЗ уже закладывают повышение ставки ЦБ, однако пока говорить о развороте тренда преждевременно. В первую очередь, это связано с ситуацией с рублем, ослабление которого существенно повышает инфляционные риски. Размещения Минфина также продолжают оказывать давление на котировки госбумаг.

Напомним, план аукционов Минфина на 3 квартал – 850 млрд руб.; факт за 2 квартал – 836 млрд руб., в т.ч. 355 млрд руб. (43%) флоутеры и ОФЗ-ИН. Вчера Минфин привлек 44 млрд руб. при спросе 70 млрд руб. за счет длинных ОФЗ-ПД.

Недельный рост цен на 3 июля составил 0,13% vs 0,16% неделей ранее; годовая инфляция не изменилась (3,2%) из-за повышения тарифов ЖКХ в 2022 г. (в противном случае наблюдался бы ускоренный возврат инфляции к цели ЦБ – 4%)

На наш взгляд, в отсутствии новых импульсов ослабления рубля котировки госбумаг будут консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидании решения регулятора 21 июля.

Корпоративные и экономические события



Акции Сегежи обновили максимумы с сентября 2022 г.



Акции Сегежи на Мосбирже вчера превысили 6 руб., обновив максимальные уровни с сентября прошлого года.



Наше мнение: финансовые результаты компании постепенно восстанавливаются после шока 2022 года (в 1 кв. 2023 г. выручка увеличилась на 10% кв/кв, до 18,7 млрд руб., OIBDA - на 9% кв/кв, до 1,1 млрд руб.) на фоне роста спроса на внутреннем рынке, расширения ассортимента, а также выстраивания новых экспортных маршрутов. Бизнес Сегежи довольно сильно зависит от экспорта (73% от выручки), ввиду чего ослабление курса рубля играет в плюс. Мы считаем, что акции Сегежи на фоне продолжающегося ослабления рубля, а также преодоления финансового упадка прошлого года имеют потенциал дальнейшего роста к 7 руб. (+14%).