Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 6 июля: 90,3380 руб/доллар США и 98,4144 руб/евро

ЦБ РФ с 6 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,3380 руб.
  • 1 евро - 98,4144 руб.
  • 10 китайских юаней - 124,4840 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7930 р. (0,89%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6762 р. (0,69%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7620 р. (0,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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