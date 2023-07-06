Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июля: 5 599,0200 руб/1 г золота и 66,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 599,0200 руб.

1 грамм серебра - 66,8200 руб.

1 грамм платины - 2 666,2700 руб.

1 грамм палладия - 3 604,3999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,2700 р. (0,83%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2500 р. (1,91%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,5600 р. (1,66%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,6700 р. (1,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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