ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи в течение дня будет консолидироваться

Облигации

Сегодня котировки госбумаг, вероятно, смогут отыграть часть потерь, понесенных за текущую неделю



В фокусе

Пара доллар-рубль продолжила устанавливать рекорды, завершив вчерашние торги выше отметки 92 руб.

Волатильность на валютном рынке МосБиржи осталась повышенной и в первой половине дня доллар приближался к отметке 94 руб. Рост был обусловлен активизацией спекулянтов и носил скорее панический характер. Как итог, скачок американской валюты продлился не долго и доллар перешел к снижению, поддерживаемый «разряжающими» обстановку заявлениями со стороны представителей финансового сектора.

На утро доллар впервые за долгое время демонстрирует снижение. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в течение вчерашних торгов смог обновить годовые максимумы. Несмотря на это, объёмы торгов оказались довольно низкими, составив по итогам дня 53,8 млрд руб. В лидерах снижения оказались бумаги Башнефти после дивидендной отсечки. Снижение бумаг оказалось сильнее размера выплат. Инвесторы сомневаются, что акции смогут быстро закрыть просадку ввиду вероятного снижения дивидендной доходности в будущем. В небольшом минусе также оказались бумаги Сургутнефтегаза. Продолжили дорожать акции ЛУКОЙЛа, прибавив за последние 3 дня почти 5%. После непродолжительной консолидации подскочили акции НОВАТЭКа без значимых корпоративных событий. В металлургическом секторе выделим бумаги Норникеля, спрос на которые вернулся из-за ослабления рубля. Кроме этого, эти акции заметно отстают от индекса МосБиржи. Среди компаний потребительского сегмента вновь выделим акции Сегежи, которые продолжили активно дорожать. Неплохо прибавили бумаги Русагро, сумев переписать максимум конца июня. Техническая картина настраивает на их дальнейший рост.

Ожидаем сегодня бокового движения от индекса МосБиржи. Фактор сильного ослабления рубля, который поддерживал акции экспортёров всю неделю, на данный момент ушёл на второй план. Курс доллара по отношению к рублю утром снижается, приближаясь к отметке 91 руб. Не стоит забывать, что впереди выходные, поэтому инвесторы будут менее активы в покупках и, вероятно, будут стараться закрыть прибыльные позиции.

Россиискии рынок облигации

В четверг снижение котировок госбумаг возобновилось на фоне сохранения высокой волатильности в рубле – кривая ОФЗ поднялась на 2-4 б.п. вверх. В результате, доходность 10-летних бумаг обновила максимум с начала года, достигнув 11,17% годовых.

На наш взгляд, сегодня котировки госбумаг смогут отыграть часть потерь, понесенных за текущую неделю. Все внимание инвесторов по-прежнему будет сосредоточено на валютном рынке, где также высоковероятно развитие коррекции в конце недели.

Кроме того, несмотря на ожидания активных действий от ЦБ по ставке на ближайшем заседании, комментарий зампреда ЦБ Алексея Заботкина не был крайне жестким. Он отметил, что «текущая ценовая динамика идет несколько выше того, что рассматривалось в качестве базовой траектории, которая обсуждалась на июньском заседании». Таким образом, вероятно, пока кардинального повышения ключевой ставки ждать не стоит, что должно несколько охладить продажи ОФЗ.

Корпоративные и экономические события

ВТБ ждет прибыль по МСФО в июне выше 40 млрд руб., в I полугодии - более 280 млрд руб.



ВТБ рассчитывает на рост чистой прибыли по МСФО в июне. В мае банк, как сообщалось, получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 32 млрд руб., за январь-май - 240,5 млрд руб.

"Мы ожидаем, что июнь нам даст более 40 млрд рублей чистой прибыли (...), и, соответственно, мы ожидаем по итогам полугодия более 280 млрд рублей чистой прибыли", - сказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в кулуарах Финансового конгресса в Петербурге.



Наше мнение: с учетом такой динамики финансовых результатов планы менеджмента ВТБ заработать в этом году прибыль 350 – 400 млрд руб. оцениваем как реалистичные. Но отметим, что несмотря на потенциальную рекордную прибыль за 2023 год, дивиденды банк выплачивать не планирует. ВТБ необходимо наращивать капитал для компенсации убытков 2022 г. В этой связи в секторе мы предпочитаем скорее бумаги Сбера, в частности из-за более предсказуемой дивидендной политики.

Планируемые размещения облигаций