ПСБ: Сегодня котировки госбумаг, вероятно, смогут отыграть часть потерь, понесенных за текущую неделю

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В четверг снижение котировок госбумаг возобновилось на фоне сохранения высокой волатильности в рубле – кривая ОФЗ поднялась на 2-4 б.п. вверх. В результате, доходность 10-летних бумаг обновила максимум с начала года, достигнув 11,17% годовых.

На наш взгляд, сегодня котировки госбумаг смогут отыграть часть потерь, понесенных за текущую неделю. Все внимание инвесторов по-прежнему будет сосредоточено на валютном рынке, где также высоковероятно развитие коррекции в конце недели.

Кроме того, несмотря на ожидания активных действий от ЦБ по ставке на ближайшем заседании, комментарий зампреда ЦБ Алексея Заботкина не был крайне жестким. Он отметил, что «текущая ценовая динамика идет несколько выше того, что рассматривалось в качестве базовой траектории, которая обсуждалась на июньском заседании». Таким образом, вероятно, пока кардинального повышения ключевой ставки ждать не стоит, что должно несколько охладить продажи ОФЗ.