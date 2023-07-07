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ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила устанавливать рекорды, завершив вчерашние торги выше отметки 92 рублей

Волатильность на валютном рынке МосБиржи осталась повышенной и в первой половине дня доллар приближался к отметке 94 руб. Рост был обусловлен активизацией спекулянтов и носил скорее панический характер. Как итог, скачок американской валюты продлился не долго и доллар перешел к снижению, поддерживаемый «разряжающими» обстановку заявлениями со стороны представителей финансового сектора.

На утро доллар впервые за долгое время демонстрирует снижение. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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