ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила устанавливать рекорды, завершив вчерашние торги выше отметки 92 рублей
Волатильность на валютном рынке МосБиржи осталась повышенной и в первой половине дня доллар приближался к отметке 94 руб. Рост был обусловлен активизацией спекулянтов и носил скорее панический характер. Как итог, скачок американской валюты продлился не долго и доллар перешел к снижению, поддерживаемый «разряжающими» обстановку заявлениями со стороны представителей финансового сектора.
На утро доллар впервые за долгое время демонстрирует снижение. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.