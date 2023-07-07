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Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 92,5695 руб/доллар США и 100,7163 руб/евро

ЦБ РФ с 7 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,5695 руб.
  • 1 евро - 100,7163 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,5510 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,2315 р. (2,47%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,3019 р. (2,34%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 3,0670 р. (2,46%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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