Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июля: 5 626,8198 руб/1 г золота и 68,3000/1 г серебра ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 626,8198 руб.

1 грамм серебра - 68,3000 руб.

1 грамм платины - 2 670,7400 руб.

1 грамм палладия - 3 681,8401 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,2801 р. (1,77%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,60%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,4099 р. (2,14%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4801 р. (0,71%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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