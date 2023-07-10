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ПСБ: Рост доходности ОФЗ может продолжиться из-за усиление ожиданий повышения ставки ЦБР

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу снижение цен ОФЗ продолжилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,94% (+2 б.п. за день и +6 б.п. за неделю). Несмотря на ряд позитивных факторов (дорожающую нефть, укрепление рубля, новости об исполнении федерального бюджета с профицитом 816 млрд руб. в июне) на рынке ОФЗ сохраняется преобладание продавцов.

Давление на рынок оказывает пересмотр вверх ожиданий по ставке ЦБР на фоне усиления проинфляционных рисков и сильных статданных по экономике РФ.

Согласно комментариям Эльвиры Набиуллиной, сделанным на прошлой неделе, ЦБР допускает как единоразовое повышение ставки, так и последовательное повышение ставки на нескольких заседаниях. В условиях неопределенности относительно верхнего предела возможного повышения ставки ЦБР и опасений дальнейшей отрицательной переоценки ОФЗ на рынке мало игроков, готовых покупать рублевые облигации с фиксированной ставкой купона.

Полагаем, что пересмотр ожиданий по ставке ЦБР в диапазон 8,5 – 9,0% будет провоцировать дальнейший рост доходности российских гособлигаций. Для 10-летних ОФЗ в ближайшее время актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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