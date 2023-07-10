ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в пятницу легким снижением, вновь отступив к отметке 91 рублей
Волатильность на валютном рынке МосБиржи в заключительный день недели снизилась, при этом объемы торгов долларом отступили к июньским минимумам. Мы полагаем, что ажиотаж на рынке снизился в сравнении с предыдущими днями на фоне ряда поступающих заявлений «разряжающих» обстановку. Отметим, что дополнительную поддержку национальной валюте оказал заметный рост нефтяных котировок.
На утро понедельника доллар незначительно дорожает к рублю. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Не исключаем что в ближайшие торговые сессии доллар может скорректировать и отступить под отметку 90 руб. Заметим, что исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях.
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