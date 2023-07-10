ПСБ: Ожидаем продолжения роста индекса МосБиржи

Рост доходности ОФЗ может продолжиться из-за усиление ожиданий повышения ставки ЦБР до уровня 8,5 – 9,0%

В фокусе

Инвестиционные идеи на июль

Рекомендуем бумаги, которые даже в случае шоков должны быть устойчивее, чем остальные.



Сбербанк ао (315 руб.) Несмотря на впечатляющий рост весной, у акций компании все еще существенный потенциал. Ключевой момент, это дивиденды за 2023 год, которые могут превысить 30 руб. на акцию. Бумаги возобновят рост на ожиданиях будущих выплат.



Совкомфлот (118 руб.) Акции компании за два дня закрыли дивидендный гэп. Довольно долгая консолидация вблизи 90 руб. приведёт к сильному движению. Будущие дивиденды здесь также ключевой фактор для роста. Только за I кв. Совкомфлот заработал 285,9 млн долл. прибыли, что немного ниже результата за весь прошлый год (385,2 млн долл.). Итоговые выплаты могут оказаться в разы выше тех, что были по результатам 2022 г.



Сургутнефтегаз ап (49 руб.) Слабый рубль играет в пользу «префов» компании за счёт переоценки валютных депозитов. Если курс доллара немного снизится, бумаги Сургутнефтегаза будут под давлением, однако этого не стоит бояться. По нашим оценкам, дивиденды могут оказаться выше 10 рублей (при курсе 87-90 руб. за долл.). Таким образом их доходность сейчас превышает 24%.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил прошлую неделю на годовых максимумах. Несмотря на это, объёмы торгов продолжили снижаться, достигнув 45,2 млрд руб. – минимальное значение с 8 июня. Наибольшую поддержку рынку оказали бумаги ЛУКОЙЛа, которые прибавили по итогам дня 1,7%. Продолжили активно дорожать акции НОВАТЭКа, переписавшие максимумы середины июня. После дивидендной отсечки заметно прибавили бумаги Башнефти. Акции Газпром нефти первый день торговались без дивидендов, но несмотря на это, показали по итогам дня лишь символический минус. В финансовом секторе лидерами стали акции Сбербанка. Считаем, что бумаги компании должны продолжить восходящую динамику в течение ближайшего времени. Среди акций потребительского сектора выделим бумаги Соллерс, которые также прошли через дивидендную отсечку, но не только полностью компенсировали её, но и прибавили по итогам дня почти 10%. Акции Сегежи скорректировались после того, как за 8 последних сессий подорожали более чем на 20%.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. Несмотря на то, что сегодня много бумаг будут торговаться первый день без дивиденда, например, акции Роснефти, Татнефти и ФосАгро, влияние на сам индекс будет сравнительно небольшое, порядка 0,5%. Мы считаем, что это без проблем может быть компенсировано ростом акций Сбербанка и ЛУКОЙЛа.

Россиискии рынок облигации

В пятницу снижение цен ОФЗ продолжилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,94% (+2 б.п. за день и +6 б.п. за неделю). Несмотря на ряд позитивных факторов (дорожающую нефть, укрепление рубля, новости об исполнении федерального бюджета с профицитом 816 млрд руб. в июне) на рынке ОФЗ сохраняется преобладание продавцов. Давление на рынок оказывает пересмотр вверх ожиданий по ставке ЦБР на фоне усиления проинфляционных рисков и сильных статданных по экономике РФ. Согласно комментариям Эльвиры Набиуллиной, сделанным на прошлой неделе, ЦБР допускает как единоразовое повышение ставки, так и последовательное повышение ставки на нескольких заседаниях. В условиях неопределенности относительно верхнего предела возможного повышения ставки ЦБР и опасений дальнейшей отрицательной переоценки ОФЗ на рынке мало игроков, готовых покупать рублевые облигации с фиксированной ставкой купона.

Полагаем, что пересмотр ожиданий по ставке ЦБР в диапазон 8,5 – 9,0% будет провоцировать дальнейший рост доходности российских гособлигаций. Для 10-летних ОФЗ в ближайшее время актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.

Корпоративные и экономические события



Х5 хочет до конца года открыть до 2 тыс. магазинов "Пятерочка" в РФ



Торговая сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" до конца 2023 года увеличится на 1,8-2 тыс. новых магазинов в РФ, сообщил генеральный директор торговой сети Владислав Курбатов журналистам в пятницу. При этом в 2024 году планируется сохранить темпы расширения сети на аналогичном уровне.



Наше мнение: в текущих условиях Х5 оправдано делает ставку на развитие более экономичных форматов. Мы считаем, что развитие магазинов у дома и экспансия в регионы позволят компании укрепить операционные результаты. Пятерочка, а также жесткие дискаунтеры Чижик - основные драйверы роста выручки Х5, но из-за фокуса на агрессивные темпы роста не исключаем некоторого давления на рентабельность.