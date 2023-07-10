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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июля: 5 626,8198 руб/1 г золота и 68,3000/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 626,8198 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,3000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 670,7400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 681,8401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,2801 р. (1,77%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,60%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,4099 р. (2,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4801 р. (0,71%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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