Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник снижением, отступив под отметку 90,5 руб.

В начале дня доллар тяготел к росту, однако по мере активизации крупных игроков на рынке перешел к снижению. Мы считаем, что ажиотаж на рынке снизился, а при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Не исключаем, что давление на доллар могли оказывать экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Отметим, что ЦБ связал ослабление рубля в конце июня со снижением валютных конверсий компаниями экспортерами.

На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что высоковероятно доллар продолжит развивать снижение и попробует отступить в наш целевой диапазон 86-88 руб. в рамках ближайших торгов. Помимо экспортеров, стимулировать коррекцию американской валюты будут спекулянты на фоне складывающейся технической картины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ИИ и бизнес. Лига предпринимателей в Иркутске обсудила новые технологии
ИИ в России: 10 глобальных трендов будущего
ИИ на госслужбе. Как технологии помогут региональной власти
«ИИ – настоящий прорыв в медицине». Хирург Юрий Козлов – о дружбе врачей и роботов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги