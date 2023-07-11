ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник снижением, отступив под отметку 90,5 руб.
В начале дня доллар тяготел к росту, однако по мере активизации крупных игроков на рынке перешел к снижению. Мы считаем, что ажиотаж на рынке снизился, а при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Не исключаем, что давление на доллар могли оказывать экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Отметим, что ЦБ связал ослабление рубля в конце июня со снижением валютных конверсий компаниями экспортерами.
На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что высоковероятно доллар продолжит развивать снижение и попробует отступить в наш целевой диапазон 86-88 руб. в рамках ближайших торгов. Помимо экспортеров, стимулировать коррекцию американской валюты будут спекулянты на фоне складывающейся технической картины.
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