ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник снижением, отступив под отметку 90,5 руб.

В начале дня доллар тяготел к росту, однако по мере активизации крупных игроков на рынке перешел к снижению. Мы считаем, что ажиотаж на рынке снизился, а при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Не исключаем, что давление на доллар могли оказывать экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Отметим, что ЦБ связал ослабление рубля в конце июня со снижением валютных конверсий компаниями экспортерами.

На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что высоковероятно доллар продолжит развивать снижение и попробует отступить в наш целевой диапазон 86-88 руб. в рамках ближайших торгов. Помимо экспортеров, стимулировать коррекцию американской валюты будут спекулянты на фоне складывающейся технической картины.