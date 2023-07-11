ПСБ: Повышение ожиданий по ключевой ставке ЦБР способствует сдвигу вверх доходности рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,98% (+4 б.п.). Более сильная коррекция проходила в гособлигациях срочностью 3 – 8 лет. Доходность на этом участке выросла в среднем на 8 б.п. Позитив от восстановления рубля и дорожающей нефти не смог оказать значимой поддержки котировкам ОФЗ.

Инвесторы закладывают в цены риски более сильного повышения ключевой ставки ЦБР, чем ожидалось ранее. Потолок возможного повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях пока не заякорен и постепенно смещается вверх. В данных условиях инвесторы предпочитают сокращать позиции в бумагах с фиксированной ставкой купона.

До заседания ЦБР 21 июля плавный рост доходности ОФЗ, скорее всего, продолжится. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора. Для 10-летних ОФЗ 26221 на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.