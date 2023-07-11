ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит расти. Ближайшей целью является отметка 2900 пунктов.

Индекс МосБиржи продолжит расти. Ближайшей целью является отметка 2900 пунктов.

Облигации Повышение ожиданий по ключевой ставке ЦБР способствует сдвигу вверх доходности рублевых облигаций. До заседания ЦБР 21 июля снижение цен ОФЗ, скорее всего, продолжится.

В фокусе

Полюс выкупает акции



Совет директоров Полюса одобрил байбэк по цене 14 200 рублей за акцию. Премия составляет чуть больше 33% к цене закрытия торгов в пятницу.



Компания может приобрести до 29,99% собственных бумаг. Заявки будут будет приниматься с 10 июля по 9 августа. Участвовать в программе могут инвесторы, которые владели бумагами компании на момент закрытия торгов 7 июля.



На этих новостях бумаги Полюса в пике стоили выше 12 000 руб., но затем почти полностью растеряли внутридневной рост. На наш взгляд, ключевая причина здесь, это параметры программы. Фактически, те кто приобрёл бумаги в понедельник не смогут принять участие в байбэке. Таким образом, реального влияния на цены акций, вероятно, не будет. Кроме этого, итоговый объём выкупа может оказаться существенно меньше.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера продолжил восходящую динамику, поднявшись к окончанию вечерней сессии выше 2862 пт. За исключением сектора химпрома, все остальные сегменты показали положительную динамику. Объёмы торгов резко выросли, составив по итогам дня почти 100 млрд руб. - максимальное значение с конца мая. Основная причина, это рекордные объёмы в акциях Полюса, которые почти достигли 34,5 млрд рублей. Компания вчера объявила о программе обратного выкупа акций. На фоне некоторого укрепления рубля внимание инвесторов переключилось на внутренние сегменты. После затяжной консолидации ожили акции Сбербанка, приблизившись к отметке 250 рублей. Заметно подорожали бумаги ВТБ и TCS Group. Резко подорожали акции Белуги, достигнув максимального значения с конца апреля. Неплохо себя чувствовали акции металлургического сектора. Здесь в лидерах роста оказались бумаги ТМК, Полиметалла, АЛРОСА и Мечела. А вот акции нефтегазового сектора показали довольно скромный результат. Отметим здесь продолжающие восстанавливаться бумаги Башнефти. Через дивидендную отсечку прошли акции Татнефти и Роснефти. Примечательно, что по итогам дня их снижение оказалось ниже, чем размер выплат. Несмотря на вчерашний рост акций Газпрома, они по-прежнему выглядят уязвимо.

Сегодня вновь ожидаем увидеть рост индекса МосБиржи, ближайшей целью выступает отметка 2900 пунктов. Ключевым драйвером для рынка должны стать обыкновенные акции Сбербанка. Рассчитываем на закрепление их выше отметки 250 руб. Поддержкой должна выступить отчётность за 6 месяцев, которая в очередной раз подтвердит уверенные позиции банка. Также позитивно смотрим на бумаги Белуги и ВТБ.

Россиискии рынок облигации

В понедельник преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,98% (+4 б.п.). Более сильная коррекция проходила в гособлигациях срочностью 3 – 8 лет. Доходность на этом участке выросла в среднем на 8 б.п. Позитив от восстановления рубля и дорожающей нефти не смог оказать значимой поддержки котировкам ОФЗ. Инвесторы закладывают в цены риски более сильного повышения ключевой ставки ЦБР, чем ожидалось ранее. Потолок возможного повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях пока не заякорен и постепенно смещается вверх. В данных условиях инвесторы предпочитают сокращать позиции в бумагах с фиксированной ставкой купона.

До заседания ЦБР 21 июля плавный рост доходности ОФЗ, скорее всего, продолжится. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора. Для 10-летних ОФЗ 26221 на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.

Корпоративные и экономические события

CEO "Соллерса": хотим, чтобы у акционеров была нормальная рыночная дивдоходность



ПАО "Соллерс" заинтересовано в "нормальной, рыночной" дивидендной доходности для своих акционеров и намерено ориентироваться на этот показатель, сообщил "Интерфаксу" гендиректор группы Николай Соболев на полях международной выставки "Иннопром-2023". "Мы как акционерная компания естественно хотим, чтобы у наших акционеров была нормальная, рыночная дивидендная доходность. Поэтому, в том числе, будем ориентироваться именно на показатели дивидендной доходности", - сказал Соболев "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, возможны ли дивидендные выплаты в 2024 году.



Наше мнение: возврат Соллерса к выплатам дивидендов в 2022 г. было крайне положительно воспринято рынком, так как последний раз компания платила их в 2012 г. Мы считаем, что Соллерс сейчас выступает бенефициаром санкций и ухода из России зарубежных конкурентов. У компании есть обширные планы по наращиванию производства и достижению технологического суверенитета. Полагаем, что практика поощрения акционеров продолжится.