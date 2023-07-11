Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июля: 5 654,5801 руб/1 г золота и 66,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 654,5801 руб.

1 грамм серебра - 66,8200 руб.

1 грамм платины - 2 668,0000 руб.

1 грамм палладия - 3 644,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7602 р. (0,49%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4800 р. (2,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7400 р. (0,10%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,2401 р. (1,01%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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