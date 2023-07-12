ПСБ: Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ 26243 и 29024

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов во вторник доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10% (+2 б.п.). При относительно небольших оборотах преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохраняется. Полагаем, что сдвиг вверх кривой доходности ОФЗ будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не будут заякорены ожидания относительно потолка повышения ключевой ставки ЦБР и продолжительности нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Минфин РФ сегодня на недельных аукционах планирует размещение классического выпуска ОФЗ-ПД 26243 (15 лет до погашения) и флоатера ОФЗ-ПК 29024 (12 лет). В текущей конъюнктуре ждем преобладания спроса в бумагах с переменным купоном.

В классических ОФЗ при консервативной тактике Минфина на аукционах сегодня ждем замедления коррекции на фоне восстановления позиций рубля, растущих цен на нефть и преобладания позитивных настроений на глобальных рынках. Для 10-летних ОФЗ 26221 диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых сохраняет актуальность до предстоящего 21 июля заседания ЦБР.