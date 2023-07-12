ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги во вторник без особых изменений у отметки 90,4 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» не изменилась относительно значений понедельника, при этом доллар взял паузу в снижении. С одной стороны, поддержку национальной валюте оказывал заметный рост нефтяных котировок, с другой стороны, по заявлениям ЦБ, профицит счета текущих операций РФ за 6М 2023г снизился до 20,2 млрд долл., а сальдо текущего счета в июне перешло в отрицательную область, что может выступать барьером в укреплении рубля.

На утро среды доллар торгуется без заметных изменений. Мы считаем, что национальная валюта остается перепроданной и сохраняет потенциал для укрепления. Ориентируемся на снижение пары доллар-рубль под отметку 90 руб. и выход в более фундаментально обоснованный диапазон 86-88 руб. в ближайшее время. В менее вероятном сценарии, доллар может закрепиться в диапазоне 90-91 руб. и несколько сессий подряд демонстрировать боковое движение.