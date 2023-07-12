ПСБ: Индекс МосБиржи вновь покажет положительную динамику

Облигации Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ 26243 и 29024. До заседания ЦБР 21 июля для 10-летних ОФЗ актуальным считаем диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых

В фокусе

Полюс: текущая ситуация вокруг байбэка

После объявления программы байбэка, акции Полюса полностью растеряли весь рост, торгуясь на минимумах с 20 июня.

Это можно объяснить тем, что в момент публикации новости инвесторы проигнорировали параметры обратного выкупа. Так, в программе смогут учувствовать только те, кто владел бумагами на момент закрытия торгов в пятницу, а очередь на выкуп формируется по мере поступления заявок.

Неизвестно, будет ли выкуплен весь объём акций, но Полюс планирует приобрести бумаги на сумму не более 580 млрд руб. Для компании сумма существенная. Вероятно, Полюсу придётся наращивать долг, так как собственных средств может быть недостаточно. В таком случае это скажется и на дивидендах, так как при выплате учитывается отношение чистого долга к EBITDA. Что касается будущего выкупленных акций, они могут быть использованы для M&A сделок.

Сейчас мы с осторожностью смотрим на бумаги Полюса. Ожидаем публикации итогов байбэка, чтобы оценить влияние на финансовое состояние компании.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи продолжил вчера восходящую динамику, завершив торги на внутридневных максимумах. После взлёта в понедельник, объёмы торгов во вторник оказались на 15% выше среднего показателя прошлой недели, составив 62 млрд руб. Внимание инвесторов сместилось на акции компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Отметим продолжающийся рост бумаг ВТБ и TCS Group. А вот акции Сбербанка оказались в небольшом минусе, несмотря на ожидаемо сильную отчётность за I полугодие. В потребсекторе заметно прибавили бумаги Fix Price и X5 Retail Group. Акции Белуги смогли обновить локальные максимумы, поднявшись выше 4400 руб. Лидерами роста стали бумаги ИТ сегмента, здесь завершили день ростом абсолютно все акции. Отметим также транспортный сектор. После месячной консолидации вернулись к росту акции Совкомфлота, показав лучший результат среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи. Акции НМТП прошли через дивидендную отсечку, снизившись по итогам дня на 3,7%, хотя доходность выплат была более 8%.

Допускаем, что индекс МосБиржи сегодня вновь покажет положительную динамику. Поддержкой выступит дорожающая нефть, а также, вероятно, бумаги Сберабнка, которые вчера хоть немного и скорректировались, но по-прежнему смотрятся сильно. Неплохо также выглядят бумаги ИТ компаний, ВТБ и Соллерс.

Россиискии рынок облигации

По итогам торгов во вторник доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10% (+2 б.п.). При относительно небольших оборотах преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохраняется. Полагаем, что сдвиг вверх кривой доходности ОФЗ будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не будут заякорены ожидания относительно потолка повышения ключевой ставки ЦБР и продолжительности нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Минфин РФ сегодня на недельных аукционах планирует размещение классического выпуска ОФЗ-ПД 26243 (15 лет до погашения) и флоатера ОФЗ-ПК 29024 (12 лет). В текущей конъюнктуре ждем преобладания спроса в бумагах с переменным купоном.

В классических ОФЗ при консервативной тактике Минфина на аукционах сегодня ждем замедления коррекции на фоне восстановления позиций рубля, растущих цен на нефть и преобладания позитивных настроений на глобальных рынках. Для 10-летних ОФЗ 26221 диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых сохраняет актуальность до предстоящего 21 июля заседания ЦБР.

Корпоративные и экономические события

Сбербанк отчитался за июнь и 6 месяцев по РСБУ

Прибыль за июнь составила 139 млрд руб. Прибыль за 6 месяцев - 728 млрд руб. (+22% относительно 6 мес. 2021 г.).

Наше мнение: рекордная прибыль в июне связана с продажей европейской дочки Сбербанка. Частично данный эффект был компенсирован умеренным ростом резервов (COR в июне вырос до верхней границы прогноза банка на текущий год - 1,3% vs 1,1% в мае). Сбербанк сохраняет высокие темпы роста кредитных портфелей: +1,4% м/м по ЮЛ (без учета валютной переоценки); +2,6% м/м по ФЛ (ипотека ускорилась до 2,8% vs 2,7% в мае). Прирост ЧПД за полугодие составил 41% г/г за счет роста бизнеса и низкой базой прошлого года; темпы прироста ЧКД также остаются на высоком уровне (18% г/г). CIR за 6 мес. 2023 г. (22%) остается заметно ниже показателя за 2022 г. (33%). Сбербанк уверенно идет на 1,4 трлн руб. прибыли по итогам года. Поднимаем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 мес. с 307 до 315 руб. (потенциал 10% от текущей цены 247 руб., ожидаемая дивидендная доходность более 12%), рекомендация - "покупать".

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I полугодии составила 289 млрд руб., прогноз на год в 400 млрд руб. в силе

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 289 млрд рублей, говорится в материалах банка к рабочей встрече главы кредитной организации Андрея Костина с президентом РФ Владимиром Путиным. "По итогам 2023 года ожидается (чистая прибыль - прим. ИФ) порядка 400 млрд рублей", - отмечается в материалах. "С IV квартала прошлого года мы работаем с прибылью. По всем направлениям работы есть позитивная динамика", - сообщил Костин на встрече с Путиным.

Наше мнение: текущая динамика финансовых результатов ВТБ действительно подтверждает планы менеджмента ВТБ заработать в этом году прибыль порядка 400 млрд руб. Но несмотря на потенциально рекордную прибыль за 2023 год, на дивиденды скорее всего рассчитывать не придется, так как ВТБ необходимо наращивать капитал для компенсации убытков 2022 г.

Белуга в I полугодии снизила отгрузки алкогольной продукции на 5,7%, до 7 млн дал

Белуга групп в первом полугодии отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 7%.

Без учета экспортных продаж снижение отгрузок к 2022 г. составляет 2,8%. Отгрузки брендов собственного производства снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в то время как отгрузки партнерских брендов выросли на 27%. По итогам I полугодия торговая сеть "ВинЛаб" увеличила объем продаж на 33,5% за счет роста трафика на 27% и среднего чека на 5%. Количество торговых точек за полугодие выросло 155, общее число магазинов превысило 1,5 тыс.

Наше мнение: операционные результаты компании оцениваем как достаточно сильные, несмотря на небольшое снижение относительно прошлого года. По сравнению с 1 кв. этого года и 2021 г. компания улучшила динамику, что говорит об устойчивости бизнеса. Мы положительно в целом смотрим на Белугу. Залог ее успеха – вертикально-интегрированная модель бизнеса. В текущем году ждем сильных финансовых результатов на фоне адаптации компании к новым условиям работы и эффективной стратегии развития с фокусом на ритейл. Это позволит Белуге продолжить стабильные дивидендные выплаты. Наш целевой уровень по бумагам Бел¾ги - 5000 руб./акц., потенциал роста 13,3%