Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июля: 5 594,9302 руб/1 г золота и 67,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 594,9302 руб.

1 грамм серебра - 67,0400 руб.

1 грамм платины - 2 653,7200 руб.

1 грамм палладия - 3 491,7400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 59,6501 р. (1,05%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2800 р. (0,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 152,8601 р. (4,19%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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