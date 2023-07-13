ПСБ: На фоне роста нефтяных цен и успешных аукционов Минфина РФ по размещению флоатеров сегодня ждем стабилизацию котировок ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду отрицательная переоценка в сегменте ОФЗ с фиксированной ставкой купона продолжилась. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,01% (+1 б.п.). Сказывается сдвиг вверх ожиданий по ключевой ставке ЦБР. По этой же причине инвесторы предъявляют повышенный спрос на гособлигации с плавающей ставкой купона.

Минфин РФ вчера на недельных аукционах привлек рекордный объем средств от размещения флоатера ОФЗ-ПК 29024 (12 лет до погашения). При спросе 383,7 млрд руб. были удовлетворены заявки на 170,9 млрд руб. по номиналу.

Размещение классического 15-летнего выпуска ОФЗ 26243 прошло в относительно небольшом объеме 17,6 млрд руб. при спросе 30,1 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 11,1%.

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 3,25% по сравнению с 2,51% в мае и 2,31% в апреле. По состоянию на 10 июля инфляция составила 3,33%. Динамика роста потребительских цен остается в рамках прогнозов. При этом, на фоне ослабления рубля и активизации потребительского спроса усиливаются ожидания ускорения инфляции во втором полугодии этого года. Учитывая лаг влияния ДКП на экономику продолжительность 3 – 6 кварталов, ЦБР с высокой вероятностью будет повышать ключевую ставку уже на заседании 21 июля, не дожидаясь превышения инфляцией 4% целевого значения.

Сегодня с утра нефть Brent торгуется выше $80 за баррель, что формирует позитивный фон для рынка рублевых облигаций. В складывающейся конъюнктуре сегодня котировки ОФЗ могут стабилизироваться на достигнутых уровнях.