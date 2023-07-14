ПСБ: Пара доллар-рубль продемонстрировала снижение по итогам торгов в четверг, отступив к отметке 90 руб.

Доллар в начале торгов демонстрировал инерционный рост, однако по мере активизации крупных игроков перешел к снижению, не сумев преодолеть 90 руб. – локальный уровень поддержки. Мы склонны полагать, что поддержку позициям национальной валюты оказал продолжавшийся рост нефтяных котировок. При этом не исключаем, что активность на рынке экспортеров расширилась, что обычно свойственно середине месяца, а активный спрос на валюту среди населения, наоборот, снизился.

На утро пятницы доллар тестирует отметку 90 руб. Мы считаем, что в случае, если доллара сможет развить снижение по итогам сегодняшних торгов (чему в целом благоволит техническая картина), то открывается горизонт выхода к нашим целевым значениям 86-88 руб. в ходе ближайших торговых сессий.