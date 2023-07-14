ПСБ: Ожидаем бокового движения индекса МосБиржи

Облигации

На фоне стабилизации курса рубля и уже прошедшей сильной коррекции на рынке ОФЗ ждем консолидации котировок ОФЗ около достигнутых уровней до заседания ЦБР 21 июля

В фокусе

Urals выше установленного «потолка» в 60 долл./барр.

Цены на российский сорт нефти Urals растут вслед за Brent с конца июня и уже выше 60 долл./барр. в порту Новороссийск (Bloomberg). Получается, что установленный странами G7 «потолок» превышен.

В ближайшей перспективе мы ждем продолжения роста цены на нефть Brent по ряду причин:

• оптимистичные данные по инфляции в США за июнь, снижающие риски ужесточения политики ФРС;

• сильная статистика по импорту нефти Китаем за июнь (+45,3% г/г, до 12,67 млн барр./день, но это следствие низкой базы);

• дефицит предложения.

Если цена на Brent продолжит расти, то инерционно продолжит расти и цена на Urals. Однако есть риск для некоторых покупателей, которые могут опасаться попадания под эмбарго, поэтому будут пытаться увеличить дисконт к Brent.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера обновил годовые максимумы, но не смог там закрепиться, показав небольшое снижение по итогам дня. Объёмы торгов сократились на 13% д/д, составив 54,6 млрд руб. Большинство бумаг показали негативную динамику. Так, в нефтегазовом секторе лидерами падения стали акции НОВАТЭКа, что, на наш взгляд, во многом связано с сильным ростом предыдущих дней. Продолжили откатываться акции Башнефти и Траснефти. Исключением стали бумаги Роснефти, а также «префы» Татнефти, которые всё же смогли показать небольшой рост. В потребсекторе довольно слабо смотрелись акции Сегежи. Вероятно, текущая фаза роста бумаг закончилась и есть высокий риск того, что они перейдут к консолидации. Хуже рынка были акции Соллерс. Но несмотря на это, они остаются в списке наших фаворитов в данном сегменте. Надеемся на восстановление их позиций в ближайшем будущем. Вопреки негативному рыночному сантименту сильно выросли бумаги Белуги.

Ожидаем сегодня бокового движения индекса МосБиржи. С одной стороны, мировые цены на сырьё активно восстанавливаются, что играет в плюс бумагам экспортёров, но с другой стороны российские инвесторы, вероятно, предпочтут повременить с покупками перед выходными.

Россиискии рынок облигации

В четверг преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,02% (+1 б.п.). После заседания ЦБР 9 июня кривая доходности ОФЗ сместилась вверх в среднем уже на 40 б.п. Это соответствует сдвигу вверх ожиданий по инфляции и ставке ЦБР.

Согласно опубликованному вчера опросу ЦБ, аналитики повысили прогнозы по уровню ВВП РФ до 1,5% (по сравнению с 0,8% в июне), по инфляции на конец 2023 г. – до 5,7% (ранее 5,5%), по среднегодовому курсу рубля к USD на 2023 год до 81,8 руб./$ (ранее 76,9 руб./$). Ожидания по среднему уровню ключевой ставки выросли на 2023 год с 7,5% до 7,9% годовых, на 2024 год - с 7,0% до 7,7%, на 2025 год - с 6,0% до 6,6%. Если повышение прогнозов по уровню ключевой ставки в ближайшие месяцы продолжится, то это повлечет за собой и рост доходности ОФЗ.

До заседания ЦБР на следующей неделе полагаем, что котировки ОФЗ будут консолидироваться на достигнутых уровнях. От дальнейшего снижения цен рынок будет удерживать стабилизация курса рубля и восстановление нефтяных цен (Brent торгуется выше $80 за барр.). Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора.

Корпоративные и экономические события

Новак: компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт в августе, но цель - уменьшить поставки на мировой рынок

Российские нефтяные компании сами будут решать, сокращать ли им добычу нефти в августе или экспорт, но цель России - уменьшить поставки на мировые рынки, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Как сообщалось, Россия приняла решение "добровольно сократить в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", при этом не поясняя, будет ли сокращена и добыча.

Наше мнение: пока неизвестно, какой вариант выберут компании, но в целом эффект есть: после совместного объявления о добровольном сокращении Саудовской Аравией добычи на 1 млн барр./день и Россией экспорта на 500 тыс. барр./день цены на нефть перешли к росту. При этом рубль был достаточно слабым, в результате чего сформировалась комфортная рублевая цена на нефть.