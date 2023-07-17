ПСБ: Пара доллар-рубль завершила пятничные торги без внятной динамики около отметки 90 руб.

Доллар по итогам пятничных торгов не смог развить снижение, при этом торговая активность осталась в рамках средненедельных значений. Мы считаем, что рубль не смог продолжить укрепление на фоне заметного снижения нефтяных котировок. Отметим, что внешний фон был относительно стабильным, что также влияло на снижении волатильности на валютном рынке МосБиржи.

На утро понедельника доллар начал торги с роста на фоне геополитической ситуации. Мы считаем, что в случае, если доллара сможет развить снижение под отметку 90 руб., то открывается горизонт выхода к нашим целевым значениям 86-88 руб. в ходе ближайших торговых сессий. Технически и фундаментально рубль остается перепроданным, ввиду чего сохраняется потенциал для укрепления национальной валюты.