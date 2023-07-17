ПСБ: До заседания ЦБР по ставке 21 июля плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,05% (+3 б.п. за день и +11 б.п. за неделю). Более сильное движение проходило в бумагах срочностью 0,5 – 6,0 лет. Доходность 1-летних ОФЗ 26227 выросла до 8,40% (+11 б.п. за день и +25 б..п. за неделю). Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 8,98% (+7 б.п. за день и +17 б.п. за неделю).

Полагаем, что в ближайшее время пересмотр вверх ожиданий по ставке ЦБР продолжит оказывать давление на цены ОФЗ. По нашим оценкам, возможное повышение ключевой ставки на 100 – 150 б.п. во втором полугодии этого года еще не полностью учтено в котировках гособлигаций. При повышении ставки ЦБР до 9% доходность ОФЗ срочностью 1-3 года может вырасти еще на 50 – 75 б.п., длинных бумаг срочностью 7 – 15 лет – на 25 – 50 б.п.

Настроения на глобальных долговых рынках на прошлой неделе улучшились. Данные по замедлению инфляции в США в июне до 3,0% г/г по сравнению с 4% в мае снизили ожидания по ставке ФРС. Доходность UST-10 вернулась к 3,76% (-30 б.п. за неделю). На этом фоне активизировался спрос на рисковые активы и выросли цены на нефть. Однако в силу локальных причин внешний оптимизм игнорируется инвесторами в рублевые облигации.

В течение этой недели кривая доходности ОФЗ может сместится вверх еще на 5 – 10 б.п. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке 21 июля и риторики регулятора.