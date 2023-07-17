«Открытие»: Китайская статистика не оправдывает ожидания

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Китайская статистика не оправдывает ожидания

Внешний фон можно назвать слабо негативным. Экономика Китая ускоряется, но статистика оказалась хуже ожиданий. Нефть дешевеет на фоне восстановления добычи в Ливии. Рубль в утренние часы вновь слабеет. Российский рынок может продолжить рост, отыгрывая ослабление национальной валюты.

Итоги прошедшей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2832,51 п. до 2902,72 п., а индекс РТС с 976,08 п. до 1014,62 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,0967 до $1,1229. Пара USD/RUB снизилась с 91,25 до 90,06, а EUR/RUB поднялась с 100,35 до 101,20. Нефть Brent подорожала с $78,47 до $79,87 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1932,50 до $1964,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 915,26 до 914,66 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4398,95 п. до 4505,42 п.

Неделя сложилась продуктивной для российского рынка, хотя рубль и укрепился против доллара США. Частично за это отвечает нефть, которая смогла подорожать почти до $80 за баррель Brent. В понедельник торги завершились ростом индексов. Золотодобытчик «Полюс» (PLZL) объявил о программе обратного выкупа на 579,4 млрд руб, что составляет почти 30% акционерного капитала. Цена выкупа установлена на уровне 14200 руб за акцию. Впрочем, как стало ясно позднее, акции будут выкупаться у акционеров, владевшими бумагами до 7 июля 2023 года. Группа «Эталон» (ETLN) сообщила о получении первичного листинга на Московской Бирже. Polymetal (POLY) подтвердил планы редомициляции в Казахстан до 31 июля. 11 июля Московская Биржа начала торги бессрочным фьючерсом на золото. Рост индексов во вторник оказался достаточно скромным. Акции «Совкомфлота» (FLOT) позитивно отреагировали на статистику по грузообороту торговых портов. Бумаги ВТБ (VTBR) подорожали на сообщениях о прибыли в размере 289 млрд руб за I полугодие. Реакция в акциях Сбербанка (SBER) на прибыль в размере 727,8 млрд руб за I полугодие была менее оптимистичной. Также стало известно, что положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае составило $47,921 млрд, что на 67,4% ниже показателя за аналогичный период год назад. Среда вновь оказалась положительной для российского рынка. «НОВАТЭК» (NVTK) сообщил о росте добычи в I полугодии до 41,23 млрд кубометров газа, а также о росте продаж СПГ на международном рынке до 6,2 млрд кубометров.

Четверг Индекс МосБиржи завершил в минусе, перечеркнув достижения предыдущих двух сессий. Рубль укрепился против доллара США и юаня. Под давлением были бумаги X5 Retail Group (FIVE), которые за несколько сессий подорожали на 12%. Также корректировались акции «НОВАТЭК» после шести сессий роста. В фаворитах были бумаги золотодобытчика «Селигдар(SELG)», который в рамках дня инвестора сообщил о планах возвращения к выплатам дивидендов. В пятницу Индекс МосБиржи смог подняться выше 2900 пунктов. Дорожали акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB) на дивидендных ожиданиях. Спросом пользовались бумаги российских компаний информационных технологий. Бумаги «РусАл» (RUAL) поддержали сообщения о том, что Европейская отраслевая ассоциация производителей алюминия (European Aluminium) разослала своим членам письмо с подробным изложением последствий возможных санкций ЕС в отношении российского алюминия, призывая избежать ограничительных мер против крупного производителя «РУСАЛа».

Из событий внешних рынков отметим статистику из США и Китая. Базовая потребительская инфляция в США замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае при ожиданиях 5,0%, а общий индекс CPI замедлил рост до 3,0% с 4,0% в мае при ожиданиях 3,1%. Базовый PPI США замедлил рост до 2,4% в июне с 2,6% в мае, а общий PPI замедлился до 0,1% с 0,9% в мае. Сильно не порадовал Китай, чей экспорт в мае упал на 12,4% в июне по сравнению с падением на 7,5% в мае, а импорт сократился на 6,4% по сравнению с снижением на 4,5% в мае. Международное энергетическое агентство немного ухудшило прогноз роста спроса на нефть в текущем году. Прирост составит 2,2 млн баррелей до 102,1 млн баррелей в сутки. Одной из главных причин ухудшения прогноза является политика ведущих центральных банков, которые повышают ставки для сдерживания экономической активности.

Рост ВВП Китая ускоряется, но слабее ожиданий

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Торги в Гонконге не проводились из-за приближения тайфуна Талин. Торги в Японии не проводились из-за праздника Моря. ВВП Китая ускорился в II квартале, но менее, чем ожидалось. В годовом выражении рост составил 6,3% при ожиданиях 7,3%. Меж тем в июне рост промышленного производства ускорился до 4,4% при ожиданиях 2,7%, рост потребительского потребления составил 3,1% при ожиданиях 3,2%. Наиболее сильное падение было в акциях энергетического сектора. Банковский сектор терял около 2%.

По состоянию на 8:25 мск:

Shanghai Composite – 3199,03 (-1,19%).

Восстановление добычи в Ливии оказывает давление на нефтяные котировки

Нефть дешевела на новостях из Ливии. На прошлой неделе несколько месторождений приостановили работу. Меж тем в минувшие выходные была восстановлена добыча на El Feeel и Шарара в объёме около 370 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, нефть начинала день в более глубоком минусе, но затем начала ликвидировать свои потери.

По состоянию на 8:45 мск: