ПСБ: Индекс МосБиржи опустится ниже отметки 2900 пунктов, показав умеренное снижение по итогам дня

Облигации

В течение этой недели кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5 – 10 б.п. Дальнейшая динамика будет зависеть от итогов заседания ЦБР по ставке 21 июля.

В фокусе

Банк России представил результаты июльского опроса профессиональных аналитиков, который ЦБ учитывает как один из способов измерения инфляционных ожиданий и которые учитываются при принятии решения по ключевой ставке:

1. Прогноз инфляции на конец 2023 г. вырос с 5,3% г/г до 5,5% г/г.

2. Консенсус прогноз средней ключевой ставки во 2П2023 вырос с 7,5% до 8,5-9,0%.

3. Улучшены ожидания по экономической динамике - повышен прогноз роста реального ВВП России в 2023 году (с 0,8% до 1,5%). То есть к концу этого года потери ВВП в кризис будут практически восполнены (на конец 2023 года индекс ВВП 99,4% к уровню 2021 года).

4. Улучшены прогнозы по динамике з/п (ее реальный рост в 2023 году ожидается на уровне 4,2% г/г, против 3,8% г/г ранее) и уровню безработицы (3,4% на конец текущего года против 3,6% ранее).

5. Прогноз курса рубля на остаток года повышен до ~86 руб.

Что это значит?

Экономика восстанавливается, а доходы растут быстрее, чем ожидалось. Но оптимистичные прогнозы по стабилизации ставок и инфляции не оправдались. При этом мы считаем, что потенциал для повышения оценок по инфляции и ключевой ставки не исчерпан.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу продолжил восходящую динамику, завершив неделю выше 2900 пунктов. Объёмы торгов составил почти 50 млрд руб., сократившись на 10% д/д. В лидерах роста оказались бумаги ИТ компаний. Акции Позитива обновили исторический максимум, поднявшись выше 2100 рублей. Довольно сильно также прибавили бумаги ВК и Яндекса. Вновь сильнее рынка оказались акции сталелитейщиков. Бумаги НЛМК, Северсталь и ММК по итогам дня переписали локальные максимумы. Акции РУСАЛа выросли почти на 2% на фоне новостей о том, что Европейская ассоциация алюминиевой промышленности призвала ЕС не вводить санкции против алюминия из России. На наш взгляд, новость конечно же позитивная, но бумаги уже полностью отыграли это событие. Дальнейший рост бумаг под вопросом. Восстановление цен на нефть, которые к вечеру пятницы тем не менее скорректировались, поддержал акции нефтегазовых компаний. Вернулись к росту бумаги Сургутнефтегаза, Газпрома и ЛУКОЙЛа. Акции Транснефти прибавили почти 1% на фоне приближения дивидендной отсечки, которая произойдёт по итогам закрытия торгов во вторник.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня начнёт торги снижением. Основной причиной выступает увеличение геополитических рисков. Однако считаем, что сильной просадки не будет, инвесторы могут начать активно выкупать падение, в результате чего индекс завершит торги в умеренном минусе, но ниже отметки 2900 пунктов.

Россиискии рынок облигации

В пятницу преобладание продавцов на рынке ОФЗ сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 10,05% (+3 б.п. за день и +11 б.п. за неделю). Более сильное движение проходило в бумагах срочностью 0,5 – 6,0 лет. Доходность 1-летних ОФЗ 26227 выросла до 8,40% (+11 б.п. за день и +25 б.п. за неделю). Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 8,98% (+7 б.п. за день и +17 б.п. за неделю).

Полагаем, что в ближайшее время пересмотр вверх ожиданий по ставке ЦБР продолжит оказывать давление на цены ОФЗ. По нашим оценкам, возможное повышение ключевой ставки на 100 – 150 б.п. во втором полугодии этого года еще не полностью учтено в котировках гособлигаций. При повышении ставки ЦБР до 9% доходность ОФЗ срочностью 1-3 года может вырасти еще на 50 – 75 б.п., длинных бумаг срочностью 7 – 15 лет – на 25 – 50 б.п.

Настроения на глобальных долговых рынках на прошлой неделе улучшились. Данные по замедлению инфляции в США в июне до 3,0% г/г по сравнению с 4% в мае снизили ожидания по ставке ФРС. Доходность UST-10 вернулась к 3,76% (-30 б.п. за неделю). На этом фоне активизировался спрос на рисковые активы и выросли цены на нефть. Однако в силу локальных причин внешний оптимизм игнорируется инвесторами в рублевые облигации.

В течение этой недели кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5 – 10 б.п. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке 21 июля и риторики регулятора.

Корпоративные и экономические события



Пассажиропоток группы Аэрофлот в 1-м полугодии вырос на 22%

За 1-е полугодие пассажиропоток группы вырос на 21,8%, до 20,9 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства Аэрофлота, за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 4,3 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3,6 млн пассажиров (4% г/г), на международных - 794 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

Наше мнение: оцениваем результаты как ожидаемо позитивные. Данные показатели преимущественно достигнуты благодаря эффекту низкой базы 2022 года, когда активно закрывались привычные европейские направления, а также снижалась платежеспособность населения. На текущий момент компания развивает новые направления, увеличивает количество рейсов внутри страны, что пользуется спросом у граждан. Полагаем, что ранее озвученное компанией улучшение пассажирооборота в 2023 году будет вероятно достигнуто, и Аэрофлот закрепит свое положение лидера на рынке авиаперевозок.