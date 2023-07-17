Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 90,1190 руб/доллар США и 101,1992 руб/евро

ЦБ РФ с 15 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,1190 руб.
  • 1 евро - 101,1992 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,0720 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0567 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5204 р. (0,52%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2620 р. (0,21%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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