Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июля: 5 673,2402 руб/1 г золота и 70,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 15 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 673,2402 руб.

1 грамм серебра - 70,2900 руб.

1 грамм платины - 2 807,5701 руб.

1 грамм палладия - 3 708,6599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2102 р. (0,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1400 р. (4,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,7099 р. (2,58%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5699 р. (0,02%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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