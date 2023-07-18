ПСБ: Повышение инфляционных ожиданий населения усиливает вероятность более агрессивного повышения ставки ЦБР

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник на рынке ОФЗ преобладала негативная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,24%, доходность индекса RGBI выросла до 10,12% (+7 б.п. за день). Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР усиливаются и продолжают оказывать давление на рынок. Ставка заимствований на межбанковском рыке на 1 месяц - Rusfar 1M вчера выросла до 8,14% (+22 б.п.). Дополнительным негативом вчера выступил рост геополитических рисков.

Согласно опубликованным вчера результатам опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения в июле выросли весьма значительно – до 11,1% по сравнению с 10,2% месяцем ранее. Это важный фактор в пользу повышения ставки ЦБР на заседании в эту пятницу с большим шагом, чем ожидалось ранее. Текущий консенсус-прогноз прогноз аналитиков предполагает повышение ставки ЦБР до 8,0% (+50 б.п.). Но с учетом последних данных ЦБР может повысить ставку до 8,25 – 8,50%.

Сегодня плавное снижение цен рублевых облигаций скорее всего продолжится. Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет может вырасти еще на 5 – 15 б.п., более длинных – в пределах 5 б.п. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.