ПСБ: Акции Индекс МосБиржи продолжит восходящую динамику

Однако темпы роста могут оказаться слабее, чем в понедельник.

Облигации Рост инфляционных ожиданий населения усиливает вероятность более агрессивного повышения ставки ЦБР на ближайших заседаниях. В течение этой недели ждем продолжения отрицательной переоценки ОФЗ.

В фокусе

Лидеры роста строительного сектора с начала года

Расписки Эталона (+94%)

ЛСР (+53%)

Самолет (+41%)

ПИК (+30%)

Лидерство Эталона обусловлено ожиданиями редомициляции (перехода в российскую юрисдикцию) и выплаты дивидендов. Последний раз компания платила дивиденды за 2020 год в размере 9,39 руб./акция. При текущих котировках такой размер формирует доходность около 10%. Бумаги Эталона могут продолжить рост в ожидании дивидендных выплат.

Догнать расписки Эталона в ближайшие месяцы могут акции Самолета, благодаря обратному выкупу акций и расширению бизнеса, в частности, приобретению девелопера МИЦ.

Акции ЛСР могут быть слабее рынка из-за ожидаемой дивидендной доходности (10,7%), уступающей 10-летним ОФЗ (11,5%).

ПИК отстал от рынка, т.к. не публикует результаты и нет ясности с дивидендами. Отношение цен бумаг Эталона к ПИКу составляет 0,12 (аномалия цен в Финпомощнике), в то время как среднее значение за последние 200 дней составляет 0,09. При этом ПИК - лидер российского рынка недвижимости и ожидание возврата компании к раскрытию результатов может способствовать росту его котировок и сужению отношения к среднему значению 0,09.

Наиболее привлекательно в секторе выглядят акции Самолета, который находится в российской юрисдикции и имеет ясную стратегию роста. Наша целевая цена по ним составляет 5300 руб./акция.

Россиискии рынок акции

Несмотря на наши опасения, индекс МосБиржи в понедельник не только восстановился после утренней просадки, но и смог обновить годовые максимумы, завершив торги выше отметки 2820 пунктов. Можно отметить, что инвесторы переключились на бумаги внутренних секторов, но конечно же есть отдельные акции экспортёров, которые всё же продолжают пользоваться спросом. Прежде всего это бумаги НОВАТЭКа, Газпрома, сталелитейщиков, Норникеля, а также акции транспортного сектора. Отдельно выделим бумаги Полюса, которые подорожали на 3% без значимых новостей. На них мы продолжаем смотреть крайне осторожно из-за ранее объявленной программы обратного выкупа. Вновь активно дорожали акции РУСАЛа. Основная причина, на наш взгляд, это сильное отставание акций от индекса МосБиржи. Что касается фундаментальных оценок РУСАЛа, здесь мы крайне консервативны. Слабый рубль конечно же помогает компании, однако отсутствие нормальной сырьевой базы для производства алюминия и низкие мировые цены на металл не дают нам возможности рекомендовать акции РУСАЛа для покупок. Однако импульсный рост в ближайшие дни всё же возможен. В лидерах роста оказались бумаги ИТ компаний. Сильнее остальных здесь прибавили депозитарные расписки Ozon и ВК, которые могут продолжить расти, так как техническая картина по ним складывается крайне позитивно. Более 6% прибавили бумаги Русагро, а акции НКХП взлетели на 43% во многом благодаря прекращению действия зерновой сделки. Бумаги Белуги обновили дивидендный максимум конца апреля текущего года на новостях о внеочередном собрании акционеров. Правда пока не очень понятно, связано это с выплатой дивидендами или нет.

Сегодня ожидаем продолжения роста индекса МосБиржи. Основные факторы поддержки остаются прежними: восстановление цен на нефть и слабый рубль. Кроме этого, вчерашний день показал, что инвесторы адаптировались к геополитической нестабильности. Однако заметим, что сегодня динамика бумаг вполне может быть слабее вчерашней, так как, наверное, множество участников торгов могут начать закрывать выросшие за день позиции. Акции АФК Система сегодня первый день будут торговаться без учёта дивидендов. Считаем, что по итогам дня они частично восстановят просадку.

Россиискии рынок облигации

В понедельник на рынке ОФЗ преобладала негативная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,24%, доходность индекса RGBI выросла до 10,12% (+7 б.п. за день). Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР усиливаются и продолжают оказывать давление на рынок. Ставка заимствований на межбанковском рыке на 1 месяц - Rusfar 1M вчера выросла до 8,14% (+22 б.п.). Дополнительным негативом вчера выступил рост геополитических рисков.

Согласно опубликованным вчера результатам опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения в июле выросли весьма значительно – до 11,1% по сравнению с 10,2% месяцем ранее. Это важный фактор в пользу повышения ставки ЦБР на заседании в эту пятницу с большим шагом, чем ожидалось ранее. Текущий консенсус-прогноз прогноз аналитиков предполагает повышение ставки ЦБР до 8,0% (+50 б.п.). Но с учетом последних данных ЦБР может повысить ставку до 8,25 – 8,50%.

Сегодня плавное снижение цен рублевых облигаций скорее всего продолжится. Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет может вырасти еще на 5 – 15 б.п., более длинных – в пределах 5 б.п. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.

Корпоративные и экономические события

Акции Мечела просели на новостях о решении суда взыскать с компании 12 млрд рублей в пользу Газпромбанка

Акции Мечела днем в понедельник просели на Мосбирже на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с ПАО "Мечел" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (входит в группу Мечел) 11,9 млрд рублей. На Мосбирже привилегированные акции Мечела на этой новости теряли более 2%, обыкновенные - чуть меньше. Иск, согласно картотеке, был заявлен о взыскании 11,9 млрд рублей, однако в оглашенном решении говорится, что во взыскиваемую задолженность вошли около $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов.

Наше мнение: ввиду того, что Газпромбанк - основной кредитор Мечела, решение об удовлетворении иска вполне ожидаемое. Сумма иска составляет до 20% от капитализации Мечела, и компания в состоянии исполнять обязательства, однако с точки зрения влияния на его бизнес - это событие носит негативный характер. В данный момент, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке энергоносителей, мы не считаем бумаги Мечела привлекательными для инвестиций.