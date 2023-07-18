«Открытие»: Ожидания китайских стимулов могут вновь стать основной идеей на ближайшее время

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ожидания китайских стимулов могут вновь стать основной идеей на ближайшее время

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Китайские акции дешевеют, но это ожидалось после слабой статистики понедельника. Ведущие банки говорят о необходимости стимулов, чтобы рост ВВП КНР в текущем году не оказался ниже 5%. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США. Российский рынок может продолжить консолидацию выше 2900 пунктов. Для более решительного роста пока нет условий, как в сфере геополитики, так и экономики.

Российский рынок смог показать рост на торгах в понедельник. Спросом пользовались акции экспортёров. Бумаги «Мечел» в минусе на фоне решения арбитражного суда Москвы о взыскании $244,2 млн. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 53,443 млрд руб.

По итогам торгов 17 июля Индекс МосБиржи - 2917,61 п. (+0,51%), а Индекс РТС - 1009,79 п. (-0,48%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ЭН+ГРУП ао 527,8 8,38% 22:59:58 AGRO-гдр 1 059,2 6,58% 22:59:55 FIVE-гдр 1 844 6,34% 22:59:57 FIXP-гдр 407,3 4,49% 22:59:57 Россети 0,11 3,94% 22:59:58

Лидеры снижения на 23:00 мск:

МТС-ао 295,1 -0,57% Yandex clA 2 541,8 -0,52% Сбербанк 245,47 -0,4% ВТБ ао 0,02 -0,3% ЛУКОЙЛ 5 504 -0,18%

Рост показали все десять отраслевых индекса российского рынка. Наиболее сильным он был в транспорте (+4,36%) за счёт акций портов, а также «Совкомфлота» (FLOT). Сектор потребления повысился на 2,05% за счёт бумаг «РусАгро» (AGRO) и X5 Retail (FIVE).

Акции «РусАгро» позитивно отреагировали на повышение мировых цен на пшеницу, что произошло на фоне прекращения действия «зерновой сделки». По мнению главы Российского Зернового Союза Аркадия Злочевского, зерновая отрасль РФ потеряла около $1 млрд из-за черноморской инициативы.

В минусе завершили день бумаги «Мечел» (MTLR). Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Мечел» и ЧМК в пользу «Газпром Банка» более $244,2 млн. В рамках договора о финансовом участии «Газпром Банк» предоставлял финансирование французскому банку BNP Paribas, чтобы он кредитовал ЧМК. «Мечел» выступал поручителем заёмщика.

Акции «Газпрома» (GAZP) и «НОВАТЭК» (NVTK) завершили день в плюсе. Согласно информации на официальном сайте ФАС, регулируемые оптовые цены на газ повысятся на 8% с 1 июля 2024 года, а затем ещё на 8% с 1 июля 2025 года. Повышение коснётся всех категорий потребителей.

Уверенно выросли бумаги X5 Retail. Во вторник 18 июля розничная сеть опубликует свои операционные результаты. Бумаги «Транснефти» будут торговаться последний день с дивидендами в объёме 16665 руб на одну привилегированную акцию. .

Ford вновь делает шаг в ценовой войне производителей электромобилей

Индексы США показали заметный рост по итогам понедельника. Ребалансировка NASDAQ оказалась без больших сюрпризов. Минфин США договорился об отсрочке, или сокращении выплат американских компаний в рамках «глобального минимального налога».

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июле до 1,1 п. с 6,6 п. в июне. Ожидалось негативное значение около -4,3 п. Снизились компоненты, отражающие инфляцию.

Акции Ford Motor (F) потеряли около 6% на новостях о снижении цен на свой электрический пикап F-150 Lightning сразу на $10 тыс. Компания заявляет о сокращении производственных издержек, но на рынке предполагают ужесточение конкуренции. В частности, Tesla (TSLA) начала производство своего электрического пикапа Cybertruck. Tesla также планирует расширить своё производство около германского Берлина до выпуска 1 млн электромобилей в год. Microsoft (MSFT) договорилась с Sony (SONY) сохранить выпуск "Call of Duty" на платформе PlayStation, даже после поглощения Activision Blizzard (ATVI). Меж тем Microsoft может столкнуться с очередным разбирательством в Евросоюзе, где высказывают недовольство монопольным положением компании в сфере офисного программного обеспечения.

Динамика по секторам: Technology +1,33%, Financials +1%, Industrials +0,42%, Cons Disc +0,32%, Materials +0,08%, Energy -0,12%, Cons Stpl -0,3%, Health -0,43%, Communication Svs -0,65%, Real Estate -0,83%, Utilities -1,18%.

По итогам торгов:

DJIA - 34585,35 п. (+0,22%),

S&P 500 - 4522,79 п. (+0,39%),

NASDAQ - 14244,95 п. (+0,93%).

Отчётность китайских застройщиков вновь становится предметом тревоги инвесторов

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Акции в Гонконге и Шанхае продолжают отыгрывать неуверенную статистику ВВП за II квартал и розничных продаж за июнь. Morgan Stanley снизил свой прогноз роста китайской экономики на 0,7 процентного пункта до 5,0%. При этом пока нет банков, которые ждут роста менее 5%, но обязательным условием указывается необходимость стимулирующих мер. Самым слабым сектором в Гонконге была недвижимость. Индекс застройщиков терял около 6%. Столь негативная реакция проявилась после отчётности China Evergrande, показавшей существенные убытки.

В Японии дорожали акции полупроводниковой отрасли и банки. В частности, финансовый сектор повышался на 1,9%. Торги в понедельник не проводились из-за дня Моря. Соответственно, во вторник можно говорить о том, что японские инвесторы отыгрывают рост американского рынка.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32430,23 п. (+0,12%),

Hang Seng - 19026,18 п. (-2,00%),

Shanghai Composite - 3201,92 п. (-0,24%).

Истощение американских запасов поддерживает котировки нефти

Нефть пыталась дорожать на ожиданиях сокращения запасов в США. К слову говоря, сокращение стратегических нефтяных резервов США происходит уже 15 недель подряд и специалисты говорят, что восполнение их может занять годы. Минэнерго США также прогнозирует, что в августе будет наблюдаться сокращение производства на сланцевых месторождениях. Предварительный опрос Reuters показал ожидания сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, но конкретных цифр пока не приводится.

По состоянию на 8:40 мск: