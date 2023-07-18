Комментарии

ПСБ: Рассчитываем на отскок к 82 долл./барр. при абсорбировании слабой статистики по Китаю

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent вернулись обратно под уровень в 80 долл./барр. на фоне технической фиксации прибыли после хорошего роста в течение прошлой недели. Но также и более слабая, чем ожидалась, статистика по Китаю (ВВП за 2 кв. вырос на 6,3% против ожидавшихся 7,3%) не дает повода для очередного рывка, хотя в целом фон благоприятный: доллар относительно слабый (индекс DXY пока держится стабильно ниже 100), на рынке отмечается дефицит предложения. Мы пока ждем удержания Brent на текущих уровнях (77-78 долл./барр.) и не видим особых поводов для снижения. Напротив, рассчитываем на отскок к 82 долл./барр. при абсорбировании слабой статистики по Китаю и надежде на нивелирование рисков по дальнейшему ужесточению политики Федрезерва после последних хороших данных по ИПЦ за июнь. Сегодня в фокусе данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, завтра - от Министерства энергетики США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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