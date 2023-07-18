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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 5 679,6499 руб/1 г золота и 72,0100/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 679,6499 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 840,2600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 683,3201 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4098 р. (0,11%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7200 р. (2,45%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,6899 р. (1,16%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,3399 р. (0,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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