«Открытие»: Корпоративные новости вносят солидный вклад в рост российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Корпоративные новости вносят солидный вклад в рост российского рынка

Российский рынок повышался в первой половине дня во вторник. Индекс МосБиржи обновил очередной максимум с прошлого года, добравшись до отметки 2948,23 п. В лидерах дня «Алроса» на планах восстановления добычи на месторождении «Мир». Также повышаются бумаги ММК после операционной отчётности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2948,33 п. (+1,05%), а индекс РТС - 1023,02 п. (+1,31%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Алроса», Polymetal, GlobalTrans, «Магнит» и «Аэрофлот». Самыми слабыми оказались VK, АФК «Система», «РусАл», НЛМК и ГК «ПИК».

Акции «Алроса» (ALRS) выбились в лидеры среди индексных бумаг. К 2032 году компания планирует добывать до 2 млн тонн руды в год и до 3 млн карат алмазов. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о том, что проект строительства нового рудника поддержан руководством страны. Реализация проекта начнётся уже в текущем году, а на добычу он выйдет к 2032 году. Ранее добыча на месторождении была приостановлена в 2017 году из-за затопления подземных шахт.

ММК (MAGN) во II кв. увеличил выплавку стали на 13%, продажи - на 11%. «ММК продемонстрировал сильные операционные показатели по итогам II квартала, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом совокупный объем производства стали лишь немного не дотянул до рекордного IV квартала 2021 года. Такие результаты стали следствием в первую очередь хороших показателей спроса на рынке России и стран ближнего зарубежья, а также частичного восстановления деловой активности в Турции, где в апреле ММК перезапустило горячее производство на своем активе MMK Metalurji. При этом и в третьем квартале компания ожидает сохранения благоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне высокого спроса благодаря сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности. Однако для понимания всей полноты картины по-прежнему не хватает финансовых показателей. Основные вопросы у нас вызывает уровень текущей операционной маржи, который может оказаться ниже рыночных ожиданий из-за опережающего роста издержек за последний год. Поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции российских сталеваров вообще и ММК в частности».

X5 (FIVE) во II квартале увеличила выручку на 19,1%, LfL-продажи выросли на 7,8%. «Наш взгляд: Однозначно впечатляющие результаты, - полагает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Даже на фоне высокой базы II квартала 2022 года и замедляющейся инфляции X5 продемонстрировала мощную динамику продаж. При этом локомотивом роста по-прежнему остается старый добрый оффлайн-бизнес. Консолидация сетей "Красный Яр" и "Слата" также внесла свою лепту в итоговый результат, но на уровне всего порядка 1.5 п.п. Сохраняем позитивный взгляд на компанию и рекомендацию «ПОКУПАТЬ» для ее расписок».

Рубль предпринимает попытки укрепления, которые могут оказаться удачными на фоне подготовки к налоговым платежам в июле. Также дорожает нефть. Плюс к этому улучшаются ценовые перспективы российских зерновых поставок на фоне прекращения черноморской инициативы по «зерновой сделке.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 90,80 (-0,22%),

EUR/RUB – 102,04 (-0,08%),

CNY/RUB – 12,633 (-0,32%).

Риски новых полупроводниковых ограничений озадачивают инвесторов в Европе

Европейские индексы преимущественно повышались в первой половине дня, но затем растеряли свои достижения. В лидерах акции Novartis. Фармацевтический гигант повысил свой финансовый прогноз на текущий финансовый год, а также подтвердил планы выделения в отдельный бизнес подразделения по генерическим препаратам Sandoz уже в IV квартале. Основные потери были в телекоммуникациях после слабых результатов Tele2, акции которой теряли более 10%. Бумаги британской розничной сети Ocado подскочили на 15% после отчётности, показавшей возвращение к прибыльности. Некоторая неуверенность наблюдалась в акциях европейских полупроводниковых производителей, включая производителей оборудования для выпуска полупроводников. В прессе США вновь пишут о том, что администрация Джо Байдена хочет расширить ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7404,18 п. (-0,03%),

DAX - 16062,02 п. (-0,04%),

CAC 40 - 7289,63 п. (-0,03%).

Американские запасы определят динамику нефти на ближайшее время

Нефть торговалась в небольшом плюсе. Основные ожидания оптимистов связаны с динамикой запасов в США. В стратегических хранилищах страны остаётся нефти на 20 дней покрытия спроса, что является минимальным значением за историю ведения статистики. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов, согласно опросу Reuters, также могут сократиться. Более того, стратегические запасы уже сокращаются 15 недель подряд и дальнейшее их сокращение будет означать ещё более длительный период восстановления.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $78,77 (+0,34%),

WTI - $74,45 (+0,40%),

Алюминий - $2218,5 (-1,71%),

Золото - $1966 (+0,15%),

Никель - $20845 (-0,17%).

Доходы американских банков от торговли финансовыми инструментами разочаровывают

Фьючерсы на основные индексы США указывали на старт торгов вблизи значений закрытия накануне. Розничные продажи в США выросли на 0,2% за июнь при ожиданиях роста на 0,5%. В соседней Канаде базовая потребительская инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в мае при ожиданиях снижения до 5,0%. Общий показатель инфляции снизился до 2,8% с 3,4% при ожиданиях 3,0%. Вечером выйдет статистика промышленного производства в США, оптовые запасы и отчёт Американского Института Нефти по запасам нефти и нефтепродуктов.

Bank of America отчитался по верхней планке ожиданий благодаря улучшению дохода от предоставления кредитов по более высоким ставкам. Акции Morgan Stanley были под давлением. Прибыль на акцию составила $1,24 при ожиданиях z$1,15. Выручка составила $13,46 млрд при ожиданиях $13,08 млрд. Однако рынку не понравилось падение доходов от торговле инструментами с фиксированным доходом на 31% и акциями на 14%.