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ПСБ: Сегодня в фокусе внимания аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26241 и ОФЗ-ИН 52005

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник котировки рублевых облигаций продолжили снижение. Индекс цен гособлигаций RGBI потерял ещё 0,18%, доходность индекса RGBI выросла до 10,17% (+5 б.п. за день). Инвесторы отыгрывали данные опроса "инФОМ" о повышении инфляционных ожиданий населения в июле до 11,1% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.

Минфин РФ сегодня проведет аукционы по размещению классического выпуска ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) и инфляционного ОФЗ 52005 (10 лет до погашения). С учетом слабого спроса на бумаги с фиксированной ставкой купона и низкой текущей доходности линкеров объем размещения нового госдолга сегодня ожидаем в объеме менее 50 млрд руб. Полагаем, что для выполнения квартального плана заимствований Минфину придется предлагать на следующих аукционах больше флоатеров.

До заседания ЦБР в эту пятницу постепенное снижение цен ОФЗ может продолжиться. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке и сигналов регулятора. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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