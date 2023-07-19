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ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник продолжил раллировать, завершив день на отметке 2960 пунктов

Все сегменты по итогам торгов оказались в плюсе, в лидерах был сектор транспорта из-за акций НКХП, которые за последние два дня подорожали на 71%. Взлетели здесь также бумаги Аэрофлота, сумевшие обновить максимумы текущего года. В металлургическом секторе сильно выросли акции АЛРОСА и Норникеля без значимых новостей. Основная причина здесь, это их заметное отставание от индекса МосБиржи, а также слабый рубль, которые выгоден для экспортёров.

Бумаги сталелитейщиков были хуже рынка, несмотря на публикацию сильных операционных результатов ММК. Вероятно, здесь сказывается локальная перегретось котировок, которым трудно продолжить движение вверх без коррекции. Пытаются сохранить восходящую динамику бумаги Сбербанка, однако это даётся им непросто. Неплохо прибавили также акции МосБиржи и ВТБ. Импульсным ростом преодолели зону сопротивления бумаги Газпрома, прибавив 2,5% по итогам дня. На фоне приближения дивидендной отсечки сильнее рынка были акции Сургутнефтегаза. В то же время бумаги Траснефти показали лишь символический рост, несмотря на то, что они также торговались последний день с дивидендом.

Сегодня индекс МосБиржи попробует продолжить рост в направлении 3000 пунктов. Российский рынок растёт 17 сессий подряд почти без остановок и существенной коррекцией. Похожая ситуация скалывалась весной текущего года, тогда ключевым фактором выступали дивидендные ожидания. Сейчас основной драйвер роста, это слабый рубль, который подпитывает спрос на бумаги экспортёров. Кроме этого, вероятно, активно реинвестируются средства от недавно поступивших выплат. В целом, существенных рисков по рынку акций мы не видим, но пик текущей волны роста приближается и находится вблизи отметки 3000 пунктов, откуда индекс может начать корректироваться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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